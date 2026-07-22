食物中毒｜食半條苦青瓜後肚痛狂嘔 男子急性急性肝衰竭入院 醫生提醒毒素煮不走：毒過砒霜
綜合傳媒報道，男子將自種青瓜製成涼拌菜，進食時雖察覺味道異常苦澀，仍吃下約半根。南京市第二醫院湯山院區肝病二科主任醫生常家寶表示，青瓜生長期間若出現基因突變、高溫乾旱、光照不足或土壤環境異常，可能大量產生葫蘆素。
葫蘆素耐高溫 煮炒炖仍難分解
常家寶指出，目前已知葫蘆素有20多種，毒性各有不同，當中葫蘆素D的毒性甚至強於砒霜。這類毒素性質穩定，即使經過焯水、爆炒或炖煮，仍無法完全分解。台灣林口長庚醫院毒物科主任顏宗海解釋，葫蘆素是一種四環萜烯有機化合物。瓜類遇上昆蟲侵襲、極端高溫、乾旱等生長壓力，可能啟動自我保護機制，令葫蘆素濃度大幅上升。外觀、氣味及觸感未必有異，異常苦味是主要辨識方法。
葫蘆素中毒可傷腸胃及肝臟
葫蘆素會刺激及破壞胃黏膜，引致嘔吐、腹瀉甚至出血，亦可能損害血管系統及持續侵蝕肝細胞，造成急性肝損傷。嚴重者可出現休克、器官水腫及急性肝衰竭。
中毒後的潛伏期約為10分鐘至2小時，可能出現以下症狀：
- 胃部不適
- 噁心及嘔吐
- 腹痛及腹瀉
- 頭暈及頭痛
- 手腳發麻
- 脈搏減慢
- 全身乏力
顏宗海表示，中毒嚴重程度與進食量及個人體質有關，中毒劑量約為每公斤體重2至12.5毫克。目前未有針對葫蘆素的特效解毒劑，臨床上主要透過補充水分和電解質等支持性治療控制症狀。
青瓜絲瓜南瓜發苦均不應進食
葫蘆素並非只見於青瓜，南瓜、胡瓜、絲瓜、瓠瓜、櫛瓜、葫蘆及冬瓜等瓜類亦可能含有這種物質。苦瓜本身的苦味主要來自苦瓜苷及微量葫蘆素，正常食用不會引起中毒；惟其他瓜類一旦出現異常苦味，便不應繼續進食。顏宗海提到，2024年歐洲中毒中心和臨床毒理學家協會國際大會曾公布一宗荷蘭個案，一對夫婦各吃一口自種的苦味櫛瓜後，兩人均出現嚴重病徵，其中一人在24小時內死亡。
瓜類帶苦味 整根整碟棄掉
專家建議，烹調瓜類前可先切下一小片生瓜肉，以舌尖輕碰試味。若嘗到苦味，應立即吐出及用清水漱口，並把整根瓜丟棄，不可只切走帶苦味部分。若煮熟後才發現其中一塊帶有苦味，整碟菜亦不應保留。曾接觸苦瓜的菜刀、砧板及鍋具則要反覆清洗，避免殘留毒素。居家種植的瓜類若曾受蟲害、極端天氣影響，或與野生品種混種，出現高濃度葫蘆素的風險較高。