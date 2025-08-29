食油選擇｜專家推薦1款好食油 胰臟癌風險激減70% 改善認知功能 降膽固醇
牛油果3大健康益處
1.減多種癌症風險
張適恆引用哈佛大學2023年針對醫護人員的研究指出，每周食用一次牛油果可降低15％整體癌症發生率。雖然初步資料顯示乳癌風險略升，但後續資料庫分析反而發現牛油果對乳癌也可能具保護作用。整體來說，牛油果與多種癌症風險如大腸癌、肺癌與膀胱癌，都有潛在預防效果。
2.改善認知功能 減視網膜病變風險
牛油果油雖非完整牛油果，但富含其最核心的營養「油酸」，這種單元不飽和脂肪酸與多項健康議題密切相關。東京大學的研究發現，油酸攝取量高的長者，認知功能表現更佳；西班牙研究則指出，第二型糖尿病患者若飲食中增加油酸，罹患糖尿病視網膜病變的風險可下降達63％。
3.胰臟癌風險最高減70%
油酸同時也有助預防胰島素阻抗，改善高胰島素血症。研究顯示，將飲食中的飽和脂肪（如奶油）替換為牛油果油，能顯著改善血糖、胰島素與低密度膽固醇。英國更有針對2.3萬人的研究顯示，長期攝取油酸者的胰臟癌發生率降低超過70％。
牛油果油與橄欖油營養比拼
台灣預防醫學專家張適恆指出，牛油果（牛油果）又稱鱷梨或油梨，原產於中美洲，早在1萬年前便已被人類食用，比橄欖食用歷史更早5000多年。牛油果油由牛油果壓榨而成，富含單元不飽和脂肪酸和抗氧化物，成分與橄欖油相似，但口感更溫和，因此成為許多人日常烹調的新選擇。
橄欖油根據聯合國食品法典有6種分級，其中「特級冷壓橄欖油（EVOO）」的營養價值最高，酸價需小於0.8；酸價是衡量油脂品質的指標，酸價越高，油中游離脂肪酸越多，長期攝取可能對心血管和肝臟造成損害，甚至增加癌症風險。
專家教牛油果油選購重點
相比之下，張適恆指牛油果油目前缺乏國際公認的品質分級，雖然有建議按製程和原料品質分級，但尚未有一致標準。他就建議消費者在選購時，應優先選擇深色玻璃瓶裝、成分標示為100％的牛油果油，並有「Extra Virgin」（特級冷壓）標示的產品，這類油通常以低溫冷壓法從果肉直接萃取，保留最多營養。
張適恆提醒，若未標示為「Virgin」，可能是高溫機械壓榨或溶劑萃取，這類油的酸價較高，許多營養成分也會流失。即便是精煉油，有時會添加如維他命E等抗氧化物補回營養，但仍不及天然冷壓來得完整。他建議消費者可輪替品牌，避免長期食用單一產品，以降低潛在風險。
張適恆強調，牛油果油因富含油酸與抗氧化物，只要選購得當、保存妥善（避免強光，開封後6個月內使用完畢），不論是涼拌、水炒，甚至短時間高溫加熱，都是健康的油脂選擇。若對橄欖油風味敏感，牛油果油將是兼顧健康與口感的理想替代品。
消委會測試 2款牛油果油獲滿分總評
消委會早前測試50款市售食油，結果顯示6成含基因致癌物，另有1款檢出塑化劑超標。然而有21款食油經測試確認無致癌物殘留並獲得最高的5星總評，其中就包括2款牛油果油。有關消委會測試報告請參考：