食油選擇｜專家推薦1款好食油 胰臟癌風險激減70% 改善認知功能 降膽固醇

不單止食材本身，選擇正確的食油對健康亦具有深遠影響。眾多種類食油裡面，除了廣為人知的橄欖油外，牛油果油因其富含優質油脂和抗氧化物，且味道溫和而大受歡迎。有專家就拆解牛油果油利弊，指它有助防癌、降膽固醇甚至預防腦退化，減低胰臟癌效果甚至高達70%。

