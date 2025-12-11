食物安全｜5類餸菜不宜隔夜 1款滋潤湯水高危 恐傷肝腎嚴重者2小時奪命

為慳錢或不浪費，不少人習慣將吃剩的飯餸放入雪櫃，留待翌日加熱再食。有醫生就提醒，並非所有食物都適合隔夜食用。他特別點名指出，綠葉蔬菜、海鮮、半熟蛋、菇類以及雪耳或木耳湯等5大類食物，最不應該隔夜食用。當中的雪耳湯若存放不當，不僅營養盡失，嚴重者更可能產生致命毒素「米酵菌酸」，特別高危。

