養顏食譜｜滋陰養顏紓緩喉痛 中醫拆解桃膠7大好處 推薦1款食譜更年期女性必飲
桃膠經常在各種飲品甜品中出現，但食用桃膠到底有何健康益處？台灣中醫師張宏銘指出，桃膠具有滋陰、緩解喉嚨不適、促進排便排毒及美容養顏的功效，但同時提醒有消化不良人士或孕婦，均不建議食用太多桃膠。
桃膠養陰治皮膚乾燥 經常捱夜、更年期女士適宜
綜合台灣傳媒報道，張宏銘解釋指桃膠是由桃樹分泌的天然樹脂，因其滋陰特性，對於中醫所指的「陰虛火旺」人士，如熬夜者、更年期女性，或有口乾舌燥、潮熱、皮膚乾燥等症狀者，皆可補充身體津液。此外在感冒康復後，若無發炎或感染，適量食用桃膠亦可緩解喉嚨緊繃及乾咳等不適。
桃膠富含高纖維，可幫助排便、促進排毒及新陳代謝，進而達到美容養顏的效果。張宏銘推薦一款「桃膠蓮子甜湯」，溫熱的甜湯非常適合作為下午茶，滋潤身體。
|桃膠蓮子甜湯製作法
|材料：
|桃膠15克、桂圓肉15克、蓮子15克、百合15克、水1000毫升及適量冰糖。
|製作步驟
|1. 將乾桃膠用水清洗乾淨，然後用室溫開水浸泡10小時。
2. 浸開後的桃膠可能含有雜質，建議用篩過濾走。
3. 將蓮子及百合分別煮至鬆軟備用。
4. 將桃膠加水煮沸，然後轉小火煮30分鐘。
5. 加入桂圓肉、煮熟的蓮子和百合，並加入適量冰糖共煮3分鐘。
食桃膠注意事項
張宏銘提醒，消化不良者及孕婦不宜食用桃膠；有文獻指出，桃膠具有破血化瘀的作用，因此建議孕婦在懷孕期間避免食用。