飲食健康｜預防前列腺癌改善夜尿 翠玉瓜屬男士補身佳品 5大煮法營養不流失
翠玉瓜高營養低熱量 地中海飲食中常見
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其社交平台專頁發文，指翠玉瓜外形類似黃瓜，但實際上是南瓜的近親，屬於葫蘆科。其口感細嫩，適合用於炒、煎、燉、烤等多種烹調方式，是健身餐和地中海飲食中常見的食材。
翠玉瓜對男性健康獨特益處
張家銘強調，翠玉瓜不僅對心血管、腸胃和眼睛有益，對男性健康的幫助更為顯著。根據《Curr Pharm Des. 2023》及《Arch Ital Urol Androl. 2016》的研究，翠玉瓜籽中含有豐富的β-sitosterol植物固醇。這類植物固醇在泌尿保健領域已被廣泛研究，並被認可具有3大重要作用，包括：
1.預防前列腺肥大
具有抗雄性激素活性，能溫和抑制前列腺肥大的主要原因DHT的生成。
2.減少夜尿
具抗發炎特性，能減少前列腺慢性腫脹及夜尿問題。
3.改善排尿
幫助調節荷爾蒙平衡，改善排尿不順和尿流變慢等症狀。
植物固醇潛在預防作用
進一步的研究顯示，這類植物固醇可能間接降低前列腺癌風險，成為一種具有潛力的「預防性營養」。張家銘指如覺得翠玉瓜太貴，其實亦可選擇較便宜的南瓜籽；南瓜籽與翠玉瓜同屬植物科，亦含有豐富的β-sitosterol、鋅、維生素E及多酚類，對健康的促進作用同樣有文獻支持。
翻查資料，翠玉瓜含有維他命C及A（類胡蘿蔔素）、礦物質鉀及鎂，其抗氧化作用，促進免疫力與膠原蛋白生成，亦有助視力健康與皮膚修復。此外，每100克翠玉瓜的約含1至1.2克纖維，並主要集中在皮部，有助於腸道健康、預防便秘並穩定血糖，故此若連皮食用，纖維含量更高。
4種煮法致營養流失
烹調時，要注意以做法都會令翠玉瓜的營養大量流失：
長時間水煮：維他命C在高溫水中煮10分鐘以上可能損失50%-70%。
過度高溫油炸：β-胡蘿蔔素在長時間高溫下會部分分解。
微波過久：高功率微波翠玉瓜超過5分鐘，維他命C及抗氧化劑可以減少30至50%
反覆加熱：翠玉瓜若煮熟後冷卻再多次加熱，每次加熱都會進一步分解維生素和抗氧化劑。
5大烹調方法建議
要減少過度烹調導致翠玉瓜營養流失，建議可以參考以下幾點：
輕蒸或快炒：蒸煮2-5分鐘或快速翻炒能保留最多營養，特別是維生素C和抗氧化劑。
保留皮：翠玉瓜皮含有豐富的纖維和抗氧化劑，去皮會損失部分營養。
少水烹調：避免過多水煮，若煮湯則連湯食用。
即切即煮：減少暴露時間，保持新鮮度。
適度溫度：避免超過120°C的長時間高溫烹調。