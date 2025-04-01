飲食健康｜預防前列腺癌改善夜尿 翠玉瓜屬男士補身佳品 5大煮法營養不流失

翠玉瓜是一種低熱量、高營養的蔬菜，甚至具有維護男士健康之效。有醫生指出，翠玉瓜含有豐富膳食纖維及β-胡蘿蔔素，對心血管、腸胃和眼睛健康有顯著益處，對男性健康尤其有幫助。適量食用翠玉瓜有助於抑制攝護腺（前列腺）肥大、改善夜尿問題，並可能降低前列腺癌風險。

