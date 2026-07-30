飲食健康｜1款飲品每日飲多23毫升 整體患癌風險減28% 專家建議：長期食用促進健康
豆漿與豆腐均是優質蛋白質來源
老辜在Facebook專頁「老辜營養與科學」表示，傳統豆腐和豆漿都是他經常食用的食物，幾乎每日都會加入飲食之中。
以一塊約160克的傳統豆腐為例，可提供約14克蛋白質，蛋白質含量約相等於兩隻雞蛋，亦相當於兩份優質蛋白質。除了蛋白質，豆腐亦含有植物化學物和少量鈣質。
黃豆製品並非昂貴的保健食品，一般豆腐、無糖豆漿、豆乾及黃豆，均可作為日常蛋白質來源，配合肉類、魚類、雞蛋及奶類輪流食用。
研究拆解：4項黃豆食品與癌症風險發現
該項2024年發表的系統性回顧，整合過往多篇觀察性研究，分析黃豆及不同黃豆製品攝取量與整體癌症風險的關係，主要有以下4項發現。
1. 每日增加61克豆腐
研究發現，每日增加進食61克豆腐的人，整體癌症風險降低12%。
61克大約是少於半塊160克傳統豆腐。不過，這個分量是研究用作統計分析的攝取增量，並不等同所有人每天必須額外進食的標準份量。
2. 每日增加54克黃豆類製品
每日增加攝取54克黃豆類製品的人，整體癌症風險降低11%。
黃豆類製品可以包括豆腐、豆漿及其他以黃豆製成的食物，但不同產品的糖分、鹽分、脂肪及加工程度均有分別，不能將所有豆製品視為完全相同。
3. 每日增加23毫升豆漿
研究中最明顯的關聯來自豆漿。每日增加飲用23毫升豆漿，整體癌症風險降低28%。
23毫升只是一個很小的分量，但這並不代表每日只喝23毫升豆漿便可獲得防癌效果，而是研究以每增加23毫升攝取量作為分析單位，計算不同攝取量人士之間的風險差異。
選擇豆漿時，亦應留意部分產品加入大量糖分。若希望將豆漿納入日常均衡飲食，可優先選擇無糖或低糖款式。
4. 攝取量愈高 癌症風險呈下降趨勢
研究亦發現，黃豆食品攝取量較高的人，整體癌症風險呈現較低趨勢，顯示不同黃豆食品可能具有疊加關聯。
然而，這種趨勢不能理解為無上限地增加攝取量。大量進食任何單一食物，都可能排擠其他食物，令飲食失去均衡。
觀察性研究不能證明豆漿直接防癌
老辜特別強調，研究只能說明經常食用豆腐、豆漿等黃豆製品的人，患癌率相對較低，不能證明兩者具有直接因果關係。此外，該項研究屬於觀察性研究，只能顯示兩者存在關聯，並不能證明飲用豆漿便可直接預防癌症，更不代表喝得愈多，防癌效果便一定愈強。