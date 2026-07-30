飲食健康｜1款飲品每日飲多23毫升 整體患癌風險減28% 專家建議：長期食用促進健康

豆漿、豆腐價錢相宜，亦是日常常見的黃豆製品。台灣營養師老辜引述一項2024年發表的大型系統性回顧，指出規律進食豆漿、豆腐等黃豆製品，與較低的整體癌症風險有關。其中，研究發現每日增加飲用23毫升豆漿，整體癌症風險降低28%，減幅較其他黃豆製品明顯。

