防癌飲食｜67歲男子患淋巴癌末期 靠食1種蔬菜年半未復發 有效抑制癌細胞新生轉移
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看似平凡的食物，往往蘊藏豐富健康益處。一名67歲男子因腎病就醫，意外發現罹患末期淋巴癌。經過多次化療後，醫生建議他多食用一種食物以促進健康，患者遵照建議後至今已一年半，其癌症仍未有復發跡象。醫生解釋該種食物不但對預防淋巴癌有幫助，對多種癌症如乳癌、肺癌、胰臟癌等亦有潛在好處。
頸部生無痛感腫塊 男子確診末期淋巴癌
台灣腎臟科醫生江守山於當地節目《健康好生活》分享病例；該位67歲男子在健康檢查中被診斷出腎臟病第三期，遂向江醫生求醫。診症時，江醫生發現患者頸部右側有一腫塊，詢問後得知該腫塊已存在多時但從來沒有痛感。江醫生覺得情況異常，建議男子立即到大醫院進行檢查。
化療克服淋巴癌 男子狂食1物年半未復發
江守山指男子在大醫院經穿刺檢查後，確診為末期淋巴癌，隨即展開化療。療程結束後，男子再次回到江醫生的門診，詢問如何預防癌症復發。江醫生建議他多食用具有抗癌作用的蔬菜，如大蒜。男子聽從建議開始大量食用大蒜，至今一年半，病情未復發。
江守山解釋大蒜含大量有機硫化物，其中蒜素可能會讓人覺得臭，不過它對癌細胞的轉移、血管新生或複製都有理想抑制效果；大蒜還含有酚酸類、楊梅素、槲皮素、芹菜素、類黃酮素，與礦物質鍺、鈣、銅、鐵、鉀、鎂、硒、鋅，及維他命A、B1、C、E，營養豐富。
大蒜防癌能力獲研究認證
江守山指有多項研究數據顯示，大蒜在抗癌蔬菜的評比中屢屢名列前茅；除預防淋巴癌，大蒜對於乳癌、腦癌、肺癌、胰臟癌、胃癌及前列腺癌等多種癌症也有潛在預防效果。江醫生強調，癌症患者在接受化療和電療的同時，生活中也有許多方法可以增強體質，例如多食用大蒜等蔥屬類蔬菜。