防癌飲食｜67歲男子患淋巴癌末期 靠食1種蔬菜年半未復發 有效抑制癌細胞新生轉移

看似平凡的食物，往往蘊藏豐富健康益處。一名67歲男子因腎病就醫，意外發現罹患末期淋巴癌。經過多次化療後，醫生建議他多食用一種食物以促進健康，患者遵照建議後至今已一年半，其癌症仍未有復發跡象。醫生解釋該種食物不但對預防淋巴癌有幫助，對多種癌症如乳癌、肺癌、胰臟癌等亦有潛在好處。

