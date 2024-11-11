養生飲食｜高齡78歲仍可操刀做手術 乳癌名醫靠1款飲品防8種病
台灣著名乳癌專家張金堅雖已78歲，但依然保持健康，繼續在手術台上為患者服務。他早前受訪時分享3大養生秘訣，並推薦一款飲品，能有效預防及改善多達8種疾病。
年屆78歲仍活躍治療乳癌前線
綜合當地傳媒報道，台灣醫生張金堅擁有台大醫學系及台大醫學院臨床醫學研究所醫學博士學位，目前是台大醫學院的榮譽教授及乳癌防治基金會的董事長，曾任台大醫院一般外科部主任。即使年屆78歲，他仍然活躍於乳癌治療的第一線，成為許多患者的福音。
靠飲咖啡預防8種病 鍾情1款飲法
外科醫師的工作壓力大且生活節奏快，但張金堅依然保持充沛的體力和精神，這歸功於他自然簡單的養生方法。他在健康節目中透露，他喜歡品嘗咖啡，尤其是淺烘焙咖啡豆的微酸果香味。
張金堅指出，許多研究顯示咖啡有利心血管健康，並能預防和改善8大疾病，包括：
- 痛風
- 糖尿病
- 牙周病
- 肺癌
- 大腸癌
- 乳癌
- 肝癌
- 高血壓
推薦健康飲法 每日不超過3杯
對於不習慣喝咖啡的人，他建議可以逐步開始，但每天不宜超過3杯。他指「有些人初次飲咖啡時可能感到血壓上升，但隨著時間推移，血壓會逐漸下降，長期來看有益於血管健康。」
少食加工食物 快步行、行樓梯養生
在日常飲食方面，張金堅強調均衡飲食，並遵循清淡少慢的原則，即多吃原型食物，避免加工食品和高溫烹調或重鹹、油膩的食物，多攝取深綠色蔬菜，並保持7分飽，細嚼慢嚥。運動方面，隨著年齡增長，他偏好快步走，並經常爬樓梯巡視病人，同時進行耐力運動，以防止肌肉萎縮。