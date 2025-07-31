養生食譜｜滋陰潤肺抗發炎降膽固醇 養生專家推薦「超級豆漿」食譜 結合3大營養食材3分鐘完成
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市面所售麵包大都是精緻麵粉製成，如再加上花生醬或牛油就可能更不健康。其實除麵包之外，特製的飲食亦可以成為一款理想早餐。有養生專家就推介1款「超級豆漿」，不僅適合當作早餐，還具有滋陰潤肺、抗癌、抗發炎功效，並能降低血膽固醇，預防心血管疾病。
綜合當地傳媒報道，台灣養生專家、癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，除了每天飲蔬菜汁，她亦經常自製各種特色飲品。她自言家中常備煮熟的黃豆及南瓜，其中黃豆被譽為全方位營養食物，而南瓜則從內到外都有豐富營養；如將黃豆、南瓜及銀耳混合，即可輕鬆製作出一杯「超級豆漿」。
黃豆：增強骨骼密度 富含鈣質女性佳品
陳月卿指出，黃豆富含蛋白質，有助於修復身體組織，並含有鈣質，能增強骨骼密度。黃豆中的卵磷脂有助於神經鞘膜的建造，而異黃酮則能緩解更年期不適，無論是成長中的孩童、更年期女性或是銀髮族，黃豆都是極佳的營養來源。
南瓜：含β-胡蘿蔔素 預防大腸癌穩血糖
南瓜不僅富含維他命A、B、C，還含有β-胡蘿蔔素，能強化皮膚黏膜，預防感冒、乾眼症及夜盲症。豐富的膳食纖維有助於改善便秘，預防大腸癌，而微量元素鉻則有助於穩定血糖。陳月卿建議，南瓜連皮帶籽食用，營養更為豐富。南瓜皮中的多醣體和多酚能預防失智症，而南瓜籽中的鋅則有助於預防攝護腺腫大，減少排尿困難，並提升活力。
銀耳：富含可溶性纖維 抗發炎抑制癌細胞
銀耳被稱為「窮人燕窩」。陳月卿表示，銀耳具有滋陰潤肺、抗發炎的功效，並含有高量可溶性纖維，能吸附水分，增加飽足感，適合減重者食用。此外，銀耳還能降低血膽固醇，預防心血管疾病。銀耳多醣具有抗氧化作用，能增強免疫細胞的吞噬能力，抑制癌細胞生長，並改善化療副作用，如口腔潰瘍和喉嚨痛。
陳月卿提醒，銀耳屬於菇菌類蔬菜，必須煮熟後才能食用，建議用電飯煲蒸熟，外鍋加1杯水蒸約半小時即可。
南瓜銀耳豆漿製作方法
- 食材：煮熟黃豆100克、蒸熟南瓜（連皮帶籽）100克、蒸熟銀耳50克、熱開水600c.c.。
- 作法：將所有材料放入調理機容杯，蓋緊杯蓋，打約1分半鐘即可完成。