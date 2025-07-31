養生食譜｜滋陰潤肺抗發炎降膽固醇 養生專家推薦「超級豆漿」食譜 結合3大營養食材3分鐘完成

市面所售麵包大都是精緻麵粉製成，如再加上花生醬或牛油就可能更不健康。其實除麵包之外，特製的飲食亦可以成為一款理想早餐。有養生專家就推介1款「超級豆漿」，不僅適合當作早餐，還具有滋陰潤肺、抗癌、抗發炎功效，並能降低血膽固醇，預防心血管疾病。

