高鉀血症｜四肢乏力食蕉補身 73歲男患高鉀血症入ICU 醫生：嚴重可致心臟驟停
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一名73歲患有多年高血壓的長者，近期感到全身無力及雙腿發軟，聽信坊間「無力即是缺鉀」說法，連續半個月每天進食3至4根香蕉，結果引發重度高鉀血症，被送往成人深切治療部（ICU）搶救。有醫生解釋，健康人士適量食香蕉並無大礙，但對腎臟功能較弱人士而言，過量食香蕉就有機會令鉀離子在體內累積，導致「高鉀血症」。
誤信食補引發重度血鉀中毒
綜合內地傳媒報道，張伯（化名）因身體乏力且行動不便，並無第一時間到醫院檢查，而是自行判斷身體缺鉀。他聽說香蕉含鉀量高，便開始每天大量食用。半個月後，張伯症狀不但沒有緩解，反而變得神志萎靡，被家人緊急送院。醫護人員檢查後發現，他的血鉀濃度高達 7.94mmol/L（正常值為 3.5至 5.5mmol/L），已處於命懸一線的危急狀態。
腎功能影響排鉀能力 高鉀血症可致心臟驟停
寧波當地醫生指出，血鉀過高會干擾心臟電訊號傳導，極易引發嚴重的心律不整、心室顫動，甚至導致心臟驟停。張伯被送入急診監護病房後，必須接受緊急血液透析及藥物搶救，才成功脫離危險。
醫生解釋，健康人士的腎臟功能正常，多餘的鉀離子可透過尿液排出體外，適量進食香蕉並無大礙。然而，部分高風險族群的腎臟排鉀能力較弱，長期大量攝取高鉀食物，會導致鉀離子在體內蓄積。
高鉀血症高風險族群：
- 長者
- 高血壓且長期服藥人士
- 慢性腎病患者
認清高鉀食物清單
除了香蕉，日常生活中還有多款食物含鉀量較高。醫生提醒，高風險族群應避免在未經醫生指導下大量食用以下食物：
|食物類別
|高鉀食物示例
|水果類
|橙、榴槤、奇異果
|蔬菜類
|菠菜、番薯、馬鈴薯
|其他
|堅果、即食麵、低鈉鹽
身體出現持續乏力、四肢發軟等症狀，背後成因可能涉及心腦血管、內分泌或腎臟疾病。市民若感到身體不適應及時求醫，切勿憑經驗盲目進行食補，以免延誤病情。