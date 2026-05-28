高鉀血症｜四肢乏力食蕉補身 73歲男患高鉀血症入ICU 醫生：嚴重可致心臟驟停

一名73歲患有多年高血壓的長者，近期感到全身無力及雙腿發軟，聽信坊間「無力即是缺鉀」說法，連續半個月每天進食3至4根香蕉，結果引發重度高鉀血症，被送往成人深切治療部（ICU）搶救。有醫生解釋，健康人士適量食香蕉並無大礙，但對腎臟功能較弱人士而言，過量食香蕉就有機會令鉀離子在體內累積，導致「高鉀血症」。

