高血壓｜全港190萬人有高血壓 專家嚴選13款護血管食物 預防中風心肌梗塞溶解血栓

香港推算有190萬人有高血壓問題。由於高血壓一般並無症狀，患者往往到病情惡化才會發現，甚至會引致中風、心肌梗塞等嚴重後果，故高血壓又被人稱作「沉默殺手」。有日本傳媒綜合專家意見，歸納出13款保護血管健康最佳食物；叫人意外的是備受推崇的牛油果竟三甲不入，而位居榜首的一款食物除有利心血管健康以外，甚至具有溶解血栓效果，值得留意。

