高血壓｜190萬港人有高血壓 醫生推薦飲綠茶+洛神花 結合2大抗氧化成份改善血液循環

高血壓已成為現代人的都市病，在港推算就有190萬人有高血壓問題。台灣家庭醫學科醫生楊智雯建議，患者除了必須遵從醫囑規律服藥及定期覆診外，在日常飲食中亦可適量飲用「洛神花綠茶」作保健。這種飲品結合了兩大護血管食材，口感酸甜清新，有研究指有助改善血管功能及穩定血壓。

