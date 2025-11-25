高血壓｜190萬港人有高血壓 醫生推薦飲綠茶+洛神花 結合2大抗氧化成份改善血液循環
高血壓已成為現代人的都市病，在港推算就有190萬人有高血壓問題。台灣家庭醫學科醫生楊智雯建議，患者除了必須遵從醫囑規律服藥及定期覆診外，在日常飲食中亦可適量飲用「洛神花綠茶」作保健。這種飲品結合了兩大護血管食材，口感酸甜清新，有研究指有助改善血管功能及穩定血壓。
結合2大抗氧化成份 擴張血管控制血壓
楊智雯醫生指出，她個人亦經常沖泡洛神花綠茶飲用，並解釋了這兩款食材對心血管的益處：
洛神花： 富含多酚類物質及花青素，這些天然成分有助促進血液循環、擴張血管，從而輔助降低收縮壓與舒張壓。
綠茶： 含有豐富的抗氧化劑，當中的兒茶素（Catechins）被視為關鍵成分。曾有研究顯示，兒茶素能有效改善血管功能及降低血壓。
楊智雯表示，她經常勸喻病人戒掉各種含糖飲品，改為飲用這款自製的健康茶飲。
「5+4」沖泡法簡單兩步完成
這款養生茶飲的製作方法相當簡易，只需將洛神花與綠茶葉按個人喜好比例混合沖泡即可。楊智雯亦大方分享了她最愛的黃金比例及沖泡時間：
- 浸泡洛神花： 先取約2朵洛神花，放入熱水中浸泡5分鐘。
- 加入綠茶： 隨後加入半湯匙綠茶，再浸泡約4分鐘即可飲用。
每年10月當造 農糧署教路挑選秘訣
如何挑選優質洛神花？台灣農糧署在Facebook專頁「鮮享農YA – 農糧署」發文教路，指出每年10月至11月正是洛神花的當造產季。不論是購買新鮮還是乾燥的洛神花，均有不同的挑選準則：
新鮮洛神花挑選法
- 聞起來帶有自然的酸味
- 花朵顏色鮮豔
- 外觀碩大飽滿且完整
- 狀態新鮮，沒有萎凋跡象
乾燥洛神花挑選法
- 聞起來略帶酸味
- 顏色呈現自然的暗紅色
- 果萼保持完整
- 盡量少破碎