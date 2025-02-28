3款隱形高鈉食物不鹹卻傷腎 1款港人早餐極常見 高血壓可致心肌梗塞中風
3大隱形高鈉食物
台灣腎臟科醫師洪永祥於當地節目《如果云知道》分享，指腎臟受損的首要原因是過量攝取糖分，其次是鹽分，而最危險的是那些看似不鹹，但鈉含量特別高的食物，這些食物包括：
1.白麵包
每100克白吐司含有443毫克鈉。如果再加上花生醬、巧克力醬或肉類，兩片厚麵包的鈉含量可能超過1000毫克。
2.冷麵
夏季許多人喜歡吃冷麵，但即使只是簡單的冷麵加麻醬，鈉含量也可能高達1200毫克。這是因為麵條中常添加小蘇打（過碳酸鈉）以增加口感，而麻醬本身的鈉含量也很高，容易超過每日建議的鈉攝取量。
3.夾心餅乾
夾心餅乾也是高鈉食物；每100克含鈉量接近700毫克。由於夾心餅乾屬於加工食品，製作過程中會加入大量膨鬆劑、香精和色素，這些添加物也含有鈉，因此不宜過量食用。
高鈉攝取的健康影響
洪醫生指，攝取過多高鈉食物後最直接的反應是異常口渴，因為體內滲透壓增加，需要大量飲水來平衡。此外還可能出現水腫現象，如下肢和眼皮腫脹，或感到昏沉、疲倦和嗜睡，這些都是高鈉攝取過量的症狀。
3大排鈉方法
1.多飲水
透過運動來加速新陳代謝，促進鈉的排出。
2.做運動
運動前應先補充水分，效果更佳。對於行動不便的長者，可以嘗試站立多走動或進行原地慢跑。上班族則可選擇中等強度以上的有氧運動，如慢跑、游泳、開合跳或踩腳踏車，每週至少運動五天，每次30分鐘以上，心跳達到每分鐘130下，有助於維持健康。
3.適量食高鉀食物
如紅豆水、黑豆水、深綠色蔬菜、香蕉、番茄和奇異果等，以幫助身體排鈉。然而，對於需要限制鉀攝取的腎臟病患者，尤其是腎絲球過濾率低於45或正在洗腎者，應避免高鉀飲食，以免引發高血鉀，導致肌肉無力或心律不整。
推算190萬港人高血壓
根據香港衞生署2020-22年度的人口健康調查，香港15歲及以上人口中，高血壓的患病率為29.4%。以香港約650萬人口（15歲及以上）估算，意味約190萬人患有高血壓。相比2014年的患病率 27.7%（約180萬人），高血壓問題在香港或有增加趨勢。
高血壓病徵
高血壓一般沒有症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病，所以高血壓常被稱為「隱形殺手」。不過血壓太高也可引致眩暈、視線模糊不清、頭痛、疲勞和面部發紅等症狀。
高血壓高危因素
超過90%的高血壓個案無法確定明確的病因。這些個案均診稱為原發性高血壓。一些高危因素令人較易患上高血壓，包括：
- 攝取過多鹽分
- 肥胖
- 靜態生活模式
- 吸煙
- 飲酒過量
- 睡眠不足
- 壓力
- 高血壓家族史
- 年齡越大等
少數病人可被確定病因，這些病因包括腎病、內分泌疾病和某些藥物。
高血壓預防方法
均衡和低鹽的飲食、保持體能活躍及適中體重、戒煙、避免飲酒和處理壓力均有助預防高血壓。另外，接受血壓量度能及早發現高血壓以作適當的治療，預防高血壓併發症的出現。