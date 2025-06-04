飲食營養｜補充EPA降膽固醇預防癌症 10種魚類EPA含量大比併 即睇食用建議三文魚腩非最佳
台灣營養師呂孟凡於其社交平台專頁「營養麵包（呂孟凡營養師）」中指出，雖然大多數人對DHA較為熟悉，但EPA（Eicosapentaenoic acid）同樣是重要的Omega-3脂肪酸之一；「EPA」中文稱為二十碳五烯酸，這種脂肪酸主要存在於富含油脂的魚類中，如三文魚、鯖魚及秋刀魚等等。
攝取EPA 7大健康益處
1.抗發炎
EPA轉化為稱為二十烷酸的化合物，具有抗發炎作用，因此有助於減少體內慢性發炎，對於心血管健康、代謝症候群及關節炎等慢性病有潛在保護作用。
2.抗氧化作用
EPA具有抗氧化的潛力，這代表它可以保護細胞免受氧化壓力造成的傷害。
3.預防血栓
一般認為 EPA 可以透過多種方式降低血栓風險。 EPA 轉化為有助於減少身體發炎的化合物，這可能有助於降低血栓形成。此外，EPA 可能有助於降低血小板的黏性，血小板是在血液凝固中發揮作用的血球。
4.動脈粥狀硬化斑塊
一般認為EPA可以透過多種方式降低動脈粥狀硬化斑塊的風險，例如減少發炎、改善膽固醇和降低血栓風險。
5.預防糖尿病
EPA 可能對糖尿病患者有潛在益處，包括減少發炎、控制血糖、血壓和膽固醇。然而，還需要進行更多的研究才能完全理解 EPA 提供這些好處的機制。
6.協助減肥
EPA 可以透過減少發炎和改善身體組成來幫助減肥（但重點還是在熱量赤字喔！EPA只是輔助角色）。
7.預防5種癌症
一些研究發現，攝取EPA可能有助於降低乳癌、結腸癌和前列腺癌風險；EPA和DHA抑制訊息傳遞，降低感染肝炎病毒的患者罹患胰臟癌和肝細胞癌等惡性癌症的風險。根據推測，發炎會影響惡性腫瘤的發病機制，而EPA能在生物體內代謝成具有抗發炎特性的物質。
EPA建議補充方法
關於補充EPA建議，呂孟凡建議根據美國心臟協會的建議，每週攝取6盎司（約90克）富含油脂的魚類來補充EPA。雖然EPA與DHA的組合曾在多項研究中使用，但每日攝取含有840毫克EPA+DHA的膠囊與安慰劑相比，並未顯著改善健康指標。因此，建議以天然魚類作為主要的攝取來源。
|排名
|魚類名稱
|每份重量
|熱量（kcal/份）
|粗蛋白（g）
|脂肪（g/份）
|EPA（mg/份）
|第1位
|生鯖魚
|49g
|203
|14.4
|19.2
|1390
|第2位
|三文魚腩
|43g
|149
|16.4
|13.3
|883
|第3位
|南極鱈魚切片
|58g
|163
|12.1
|14.8
|729
|第4位
|秋刀魚
|37g
|103
|18.8
|8.1
|524
|第5位
|多春魚（長體油胡瓜魚/柳葉魚）
|47g
|48
|15.0
|2.1
|516
|第6位
|星斑真鯧（花鯧）
|45g
|96
|15.6
|7.3
|463
|第7位
|蝶魚切片（大比目魚/扁鱈）
|53g
|107
|13.2
|8.5
|435
|第8位
|海鱺魚片（懵仔魚）
|36g
|96
|19.3
|7.3
|421
|第9位
|三文魚尾切片
|34g
|69
|20.7
|4.3
|349
|第10位
|三文魚刺身
|36g
|79
|19.6
|5.5
|348