魚類 飲食 飲食營養｜補充EPA降膽固醇預防癌症 10種魚類EPA含量大比併 即睇食用建議三文魚腩非最佳

飲食營養｜補充EPA降膽固醇預防癌症 10種魚類EPA含量大比併 即睇食用建議三文魚腩非最佳

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東方新地

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魚類是Omega-3脂肪酸的豐富來源。有營養師指出，Omega-3脂肪酸中包含DHA和EPA；研究顯示，EPA具有抗發炎和抗氧化的特性，可能有助於降低乳癌、大腸癌、前列腺癌及胰臟癌風險。她又引述美國心臟協會資料，建議每星期至少攝取90克富含油脂的魚類以促進健康，而三文魚、鯖魚和秋刀魚則是EPA含量較高的魚類。

台灣營養師呂孟凡於其社交平台專頁「營養麵包（呂孟凡營養師）」中指出，雖然大多數人對DHA較為熟悉，但EPA（Eicosapentaenoic acid）同樣是重要的Omega-3脂肪酸之一；「EPA」中文稱為二十碳五烯酸，這種脂肪酸主要存在於富含油脂的魚類中，如三文魚、鯖魚及秋刀魚等等。

攝取EPA 7大健康益處

1.抗發炎

EPA轉化為稱為二十烷酸的化合物，具有抗發炎作用，因此有助於減少體內慢性發炎，對於心血管健康、代謝症候群及關節炎等慢性病有潛在保護作用。

2.抗氧化作用

EPA具有抗氧化的潛力，這代表它可以保護細胞免受氧化壓力造成的傷害。

3.預防血栓

一般認為 EPA 可以透過多種方式降低血栓風險。 EPA 轉化為有助於減少身體發炎的化合物，這可能有助於降低血栓形成。此外，EPA 可能有助於降低血小板的黏性，血小板是在血液凝固中發揮作用的血球。

4.動脈粥狀硬化斑塊

一般認為EPA可以透過多種方式降低動脈粥狀硬化斑塊的風險，例如減少發炎、改善膽固醇和降低血栓風險。

5.預防糖尿病

EPA 可能對糖尿病患者有潛在益處，包括減少發炎、控制血糖、血壓和膽固醇。然而，還需要進行更多的研究才能完全理解 EPA 提供這些好處的機制。

6.協助減肥

EPA 可以透過減少發炎和改善身體組成來幫助減肥（但重點還是在熱量赤字喔！EPA只是輔助角色）。

7.預防5種癌症

一些研究發現，攝取EPA可能有助於降低乳癌、結腸癌和前列腺癌風險；EPA和DHA抑制訊息傳遞，降低感染肝炎病毒的患者罹患胰臟癌和肝細胞癌等惡性癌症的風險。根據推測，發炎會影響惡性腫瘤的發病機制，而EPA能在生物體內代謝成具有抗發炎特性的物質。

EPA建議補充方法

關於補充EPA建議，呂孟凡建議根據美國心臟協會的建議，每週攝取6盎司（約90克）富含油脂的魚類來補充EPA。雖然EPA與DHA的組合曾在多項研究中使用，但每日攝取含有840毫克EPA+DHA的膠囊與安慰劑相比，並未顯著改善健康指標。因此，建議以天然魚類作為主要的攝取來源。

10種魚類營養含量排名
排名 魚類名稱 每份重量 熱量（kcal/份） 粗蛋白（g） 脂肪（g/份） EPA（mg/份）
第1位 生鯖魚 49g 203 14.4 19.2 1390
第2位 三文魚腩 43g 149 16.4 13.3 883
第3位 南極鱈魚切片 58g 163 12.1 14.8 729
第4位 秋刀魚 37g 103 18.8 8.1 524
第5位 多春魚（長體油胡瓜魚/柳葉魚） 47g 48 15.0 2.1 516
第6位 星斑真鯧（花鯧） 45g 96 15.6 7.3 463
第7位 蝶魚切片（大比目魚/扁鱈） 53g 107 13.2 8.5 435
第8位 海鱺魚片（懵仔魚） 36g 96 19.3 7.3 421
第9位 三文魚尾切片 34g 69 20.7 4.3 349
第10位 三文魚刺身 36g 79 19.6 5.5 348

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