飲食營養｜補充EPA降膽固醇預防癌症 10種魚類EPA含量大比併 即睇食用建議三文魚腩非最佳

魚類是Omega-3脂肪酸的豐富來源。有營養師指出，Omega-3脂肪酸中包含DHA和EPA；研究顯示，EPA具有抗發炎和抗氧化的特性，可能有助於降低乳癌、大腸癌、前列腺癌及胰臟癌風險。她又引述美國心臟協會資料，建議每星期至少攝取90克富含油脂的魚類以促進健康，而三文魚、鯖魚和秋刀魚則是EPA含量較高的魚類。

