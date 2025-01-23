鷓鴣湯水｜滋陰潤肺高蛋白 鷓鴣湯水至啱冬天 8款食譜止咳化痰
鷓鴣湯水推薦｜沙參玉竹雪耳鷓鴣湯
功效：補氣養血、健脾和胃、滋陰潤燥
材料： 鷓鴣 2隻、瘦肉 200克、雪耳 1朵、沙參 30克、玉竹 60克、石斛 15克、黃耆 20克、紅棗 8粒、南北杏 10克、陳皮 1塊、鹽
做法：
- 將沙參、玉竹、石斛、黃耆、紅棗及南北杏清洗乾淨，備用。
- 陳皮浸泡後刮瓤，雪耳浸泡30分鐘至軟身，去蒂。
- 鷓鴣去內臟洗淨，去皮斬件，與瘦肉一同汆水。
- 所有材料加入適量清水，以大火煲滾後轉小火煲1小時。
- 加入沙參、玉竹再煲1小時，最後加鹽調味即可。
鷓鴣湯水推薦｜川貝鷓鴣湯
功效：止咳、滋陰補腎、潤肺養顏
材料： 鷓鴣 1隻、瘦肉 200克、海底椰 1包、川貝 半兩、果皮 1塊、無花果乾 2粒、薑 1片、鹽
做法：
- 鷓鴣去皮汆水，瀝乾備用。
- 瘦肉洗淨後用薑片汆水，瀝乾備用。
- 其他材料洗淨後浸泡，果皮刮瓤。
- 所有材料加入適量清水，以大火煲滾後轉慢火煲2小時。
- 最後加鹽調味即可。
鷓鴣湯水推薦｜花旗參燉鷓鴣湯
功效：補氣提神、強化免疫力
材料： 鷓鴣 1隻、花旗參 20克、枸杞 10克、薑 2片、瘦肉 200克、紅棗 5粒、鹽
做法：
- 鷓鴣去皮汆水，瘦肉洗淨汆水，備用。
- 花旗參、枸杞、紅棗沖洗乾淨。
- 將所有材料放入燉盅，隔水燉3小時。
- 最後加鹽調味即可。
鷓鴣湯水推薦｜ 椰子燉鷓鴣湯
功效：滋補潤燥、補腎養肝
材料： 鷓鴣 1隻、椰子肉 1個、淮山 20克、蓮子 15克、瘦肉 200克、無花果 2粒、鹽
做法：
- 鷓鴣去皮汆水，瀝乾備用。
- 瘦肉洗淨汆水，其他材料沖洗乾淨。
- 將所有材料加入燉盅內，隔水燉3小時。
- 最後加鹽調味即可。
鷓鴣湯水推薦｜野生鷓鴣燉蟲草花
功效：健脾益氣、化痰止咳
材料：鷓鴣 1隻、瘦肉 150克、蟲草花 20克、生曬淮山 20克、圓肉 6粒、薑 2片、紹酒 適量、鹽
做法：
- 鷓鴣烹調前一天放冷藏格解凍
- 將已解凍鷓鴣洗淨及去除內臟，汆水備用
- 瘦肉洗淨切塊， 汆水備用
- 生曬淮山、蟲草花、圓肉沖洗乾淨，備用
- 將所有材料隨水加入燉鍋，再加入適量紹酒，以明火燉3小時，完成後加鹽調味即可
鷓鴣湯水推薦｜海底椰鷓鴣湯
功效：清燥熱、止咳、滋陰潤肺、健脾益氣
材料：鷓鴣 1隻、鮮海底椰 6粒、川貝 半両、果皮 1塊、無花果 2粒、瘦肉 200克、鹽
作法：
- 先將鷓鴣切皮，加薑片後汆水，盛起瀝乾備用
- 瘦肉洗淨後，以1片薑汆水，盛起瀝乾備用
- 海底椰、川貝、果皮及無花果洗淨後，以清水略浸
- 所有材料隨水加入，先大火煲滾，約15分鐘後再以慢火煲2.5小時，最後加鹽調味即可
鷓鴣湯水推薦｜ 淮山杞子燉鷓鴣
功效：化痰止咳、增強免疫力
材料：鷓鴣 1隻、豬脢肉 250克、淮山 5片、陳皮 1瓣、蓮子 20克、紅棗 5粒、蜜棗 2粒、鹽
作法：
- 豬脢肉、鷓鴣解凍洗淨後，用薑片及紹興酒先汆水，備用
- 蓮子、紅棗洗淨浸軟去芯去核，杞子、淮山、陳皮洗淨浸軟，蜜棗洗淨備用
- 將所有材料（除杞子）及熱水加入燉盅內至8成滿，隔水中小火燉約3小時，期間注意加水以防乾燒，燉至2.5小時才下杞子，最後加鹽調味即可
鷓鴣湯水推薦｜雪耳鷓鴣湯
功效：潤肺養顏、清熱解毒
材料：鷓鴣 1隻、海底椰 7片、沙蔘 3條、海竹頭 4片、蘋果 1個、雪耳 半個、南杏 15粒、北杏 4粒、無花果 2個、果皮 1塊
作法：
- 先將鷓鴣洗淨，去皮後汆水，盛起瀝乾備用
- 雪耳浸軟後去蒂；沙蔘、海竹頭浸洗15分鐘
- 果皮浸軟，切絲備用；無花果洗淨後切半
- 海底椰、南北杏洗淨；蘋果洗淨後去皮，切片備用
- 所有材料隨水加入，大火煲滾後轉慢火續煲2小時，最後加鹽調味即可
鷓鴣湯適合哪些人飲用？
鷓鴣湯適合大部分人群，尤其是氣血虛弱、脾胃虛寒、容易咳嗽或體弱的人。但孕婦或有特殊健康狀況者，建議先諮詢醫生。
鷓鴣湯可以天天喝嗎？
雖然鷓鴣湯富含營養，但建議每週飲用1-2次即可，避免過於補益影響身體平衡。
鷓鴣需要去皮嗎？
建議去皮，以減少湯中的油脂含量，使湯水更加清爽健康。
以上8款鷓鴣湯水不僅美味，還能幫助補氣養生、提升免疫力，非常適合冬季飲用。趁著寒冷天氣，煲一鍋熱騰騰的鷓鴣湯，讓身體暖起來吧！