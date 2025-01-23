鷓鴣湯水｜滋陰潤肺高蛋白 鷓鴣湯水至啱冬天 8款食譜止咳化痰

鷓鴣是一種極具滋補價值的食材，不僅能補氣養血、滋陰潤肺、健脾益氣，還能化痰止咳，非常適合冬天飲用。此外，鷓鴣富含優質蛋白質，低脂低膽固醇，是養生湯水的絕佳選擇。今次為大家推介8款美味又滋補的鷓鴣湯水食譜，教你煲出美味又有益的鷓鴣湯水！

