毋須運動戒口 醫生創一日食5餐減肥法 每晚食1物半年激減35磅
日比野佐和子曾因提倡「一日五餐」而引起廣泛討論。她自小便是肥胖體質，為了改變身形，她從中三開始嘗試各種極端的節食方法，但都未能成功，體重反而反彈。經過多年嘗試各種減肥偏方後，她領悟到，除了飲食和運動，腸道菌的健康也是減肥成功的關鍵。
天生較肥 日醫生「日食5餐」半年減35磅
日比野醫生透過調整腸道菌的飲食方法，在42歲時花半年成功減去35磅，並在4年後仍未復胖，效果顯著。她的「一日五餐」修身法將一天的三餐分為五餐，每餐間隔三小時，第二和第四餐為小量加餐。這種小量多餐的方式有助於穩定血糖，減慢飯後血糖上升速度，同時控制食欲，減少空腹時間，避免因「為食」而吃零食。這種方法不需要刻意節食或運動，對於繁忙的都市人來說，是一種輕鬆的減肥良策。
「一日五餐」減肥法具體做法
早餐：香蕉配乳酪炒蛋
建議在早上7時30分開始進食，選擇含有豐富膳食纖維的香蕉，搭配乳酪和番茄炒蛋等低糖低脂的食材，幫助腸胃蠕動和消化。
第二餐：堅果配蔬菜水果
可在午餐前的10時30分左右進食，避免午餐時過於飢餓，食物可選擇富含油脂的堅果，搭配蔬菜棒或水果。
第三餐：蔬菜+蛋白質為主
可在下午1時進食，由於之前已經進食過兩餐，空腹感不強烈，分量可減少，選擇蔬菜和蛋白質為主，例如牛油果沙律、雞胸肉、水煮蛋和海鮮等。
第四餐：燕麥配牛奶
下午4時30分左右，若感到飢餓，可吃一碗手掌大小的燕麥，搭配牛奶或豆漿作為小吃。燕麥屬於低升糖指數食物，富含膳食纖維，能減慢腸道對碳水化合物的吸收。
晚餐：雞蛋配蕎麥麵
一天的最後一餐可在晚上7時左右進食，由於整天都以少食多餐的方式進行，肚子不會長時間空腹，晚上不需進食過多即可有飽足感，食物可選擇蔬菜、雞蛋和蕎麥麵作為主食。雖然一日五餐看似進食頻繁，但實際上是將平日的食量分為五次進食，減少飢餓感，從而減少進食零食的機會。
睡前食一物「無痛宵夜」
日比野醫生的研究成果對於懶人和愛吃的人來說是一大福音，這是一種無罪惡感的宵夜飲食法，被稱為「熱乳酪」減肥法。她指出，腸道菌的健康對於促進瘦身非常重要。腸道內除了益生菌和壞菌，還有一種「伺機菌」，其中厚壁菌門（胖菌）和擬桿菌門（瘦菌）是主要的伺機菌。這些菌會隨著好菌或壞菌的多寡而改變。
乳酪是提升伺機菌所需養分的食物之一，應多攝取。日比野醫生發現，瘦菌在冷凍狀態下活性較低，必須加熱至接近腸道溫度的攝氏38度，瘦菌的活性才會達到最高，吸收率也會提升。因此，她將乳酪改為熱食，並發現在宵夜時段進食「熱乳酪」，減肥效果最為顯著。