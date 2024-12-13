毋須運動戒口 醫生創一日食5餐減肥法 每晚食1物半年激減35磅

天生身體較肥胖，有時靠運動亦難以改變。日本女醫生日比野佐和子自中學時期便開始尋找有效的減肥方法。經過多年努力，她在42歲時終於發現了一種輕鬆的飲食法，成功在一年內減去33磅，並且在接下來的4年中保持體重不反彈。

