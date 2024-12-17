美國研究揭6大損壽食物 1款食物食一次短命36分鐘 常飲1款飲品最高減壽1年

飲食與人的壽命息息相關。美國密西根大學一項研究揭示，飲食習慣對健康有著深刻的影響。研究指出，有一款超加工食物每食一次，可能會使壽命縮短36分鐘。此外，含糖飲料、醃肉、芝士漢堡及煙肉等食物，也可能對壽命產生不利影響。

