美國研究揭6大損壽食物 1款食物食一次短命36分鐘 常飲1款飲品最高減壽1年
飲食與人的壽命息息相關。美國密西根大學一項研究揭示，飲食習慣對健康有著深刻的影響。研究指出，有一款超加工食物每食一次，可能會使壽命縮短36分鐘。此外，含糖飲料、醃肉、芝士漢堡及煙肉等食物，也可能對壽命產生不利影響。
日飲兩杯汽水或「折壽」1年
據英國《每日郵報》報導，美國國家衛生統計中心的數據顯示，約有一半的美國2歲以上人口每天平均飲用兩杯含糖飲料。然而，研究表明，每天飲用兩杯含糖飲料，如汽水和果汁，可能會使壽命縮短24分鐘。以一名5歲開始飲汽水的人為例，到55歲時，壽命可能會縮短近304天，亦即接近1年。
研究人員指出，飲料中的添加糖是主要問題，這種成分與多種癌症、慢性腎臟病和心臟病有關。即使是人造甜味劑，也可能引發類似的健康問題。
6大最損壽食物
- 熱狗：每食1個損壽約36分鐘
- 醃製肉：每食1份損壽約26分鐘
- 含糖飲品：每飲2杯損壽約24分鐘
- 早餐三文治／雞蛋三文治：每食1份損壽約10分鐘
- 芝士漢堡：每食1個損壽約9分鐘
- 煙肉：每食1份損壽約6分鐘
不同食物對壽命的影響
除了含糖飲料，科學家還研究了不同食物對壽命的影響。研究發現，熱狗是最具影響的食物，每食用一隻熱狗，壽命可能縮短36分鐘；其次是醃肉，每食用一份可能減少26分鐘壽命；早餐雞蛋三文治則縮短10分鐘；芝士漢堡減少9分鐘；煙肉則為6分鐘。
數據顯示，一年內如每天飲用兩杯汽水，並食用熱狗和雞蛋三文治，可能會減少18天的壽命；若再加上醃肉，則可能再增加7天，總共每年失去25天的壽命。
專家建議調整飲食習慣
食品安全專家Darin Detwiler指出，這項研究強調，微小而持續的飲食習慣改變，可能延長預期壽命並改善整體健康狀況。他表示，從字面上理解這項研究，一名健康的20歲人士，預期壽命可能是79歲，但若每天飲用2杯含糖飲料，壽命可能因此減少3到4年。
另一方面，Detwiler亦強調該項研究具有侷限性，結果是觀察性而非科學性的，無法明確證實因果關係。然而，他仍鼓勵大眾調整飲食習慣，避免含糖飲料，以改善生活品質，並減少心臟病、糖尿病及其他慢性疾病的風險。