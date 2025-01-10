控糖保健品測試2025｜水中銀測試10款控糖保健品 3款控糖功效顯著最平$17/餐
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【水中銀／控糖／保健／自由糖／安全測試】本地生物科技公司「水中銀」於市民抽檢10個聲稱具有與「阻隔澱粉」、「控糖」及「控制體重」之保健品進行檢測。結果顯示，於樣本安全測試中，僅有5個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）；其餘5個樣本為黃魚（代表品質合格），是次測試未有檢測到紅魚 （代表有待改善）。
控糖保健品測試2025目錄
水中銀控糖保健品｜測試10款控糖保健品 包括多款國際品牌
水中銀於去年10月至12月期間，在線下平台屈臣氏、萬寧及指定銷售商店選購了10個與控制澱粉/糖粉/脂肪吸收或體重管理相關的保健品進行抽查，並進行了魚胚胎毒性及功效檢測。這些品牌包括本地和國際知名品牌，例如包括CALO-CIL BY INNOMEDS、Colli-G® (懶人燃卡啫喱)、GNC（卡路里控制配方）、Naturo Vita（餐前截擊）及Otsuka大塚製藥（賢者の食卓）等。
水中銀控糖保健品｜2個平價樣本獲評「品質卓越」
就價格而言，10款樣本當中價格最低為5.48港元／餐；最高為24.96港元／餐，其品牌所在地為香港，價格相差近5倍，均被評為綠魚；價格範圍在港幣低於7.90元／餐的樣本共有3個，其中獲評綠魚的有2個、黃魚1個；其中「綠魚」樣本為「GNC 卡路里控制配方」，以及「Otsuka大塚製藥（賢者の食卓）」。
經水中銀測試下，10款產品中有7款具有控糖效果，但抑制率的差異較大，且具體數據顯示這些產品在降低自由糖水平方面的效率從24%至98%不等；剩下的3款未顯示相關效果。
水中銀控糖保健品｜3個樣本獲高評價有效控糖
值得注意的是只有3款產品同時獲得綠魚評級，同時具顯著控糖效果評價，3款產品分別為：
- CALO-CIL BY INNOMEDS（98%）（每餐價格$24.96）
- Colli-G® 懶人燃卡啫喱（70%）（每餐價格$18.43）
- Naturo Vita 餐前截擊（57%）（每餐價格$17.07）
*降低自由糖水平效率
水中銀首席執行官杜偉樑先生指出，市面上有很多聲稱能控制體重的功能性保健品，但測試結果顯示有關產品良莠不齊；即使水中銀測試的樣辦基本上符合生物毒性安全測試，但控糖功能好壞參差。他指出是次比較是希望透過科學數據，幫助消費者選擇適合自己的產品，避免邀交「智商稅」。
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圖片來源：水中銀提供