控糖保健品測試2025｜水中銀測試10款控糖保健品 3款控糖功效顯著最平$17/餐

【水中銀／控糖／保健／自由糖／安全測試】本地生物科技公司「水中銀」於市民抽檢10個聲稱具有與「阻隔澱粉」、「控糖」及「控制體重」之保健品進行檢測。結果顯示，於樣本安全測試中，僅有5個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）；其餘5個樣本為黃魚（代表品質合格），是次測試未有檢測到紅魚 （代表有待改善）。