打邊爐7大傷腎食法 1種做法致癌風險高10倍 點名1款湯底傷腎第一名
打邊爐存7大健康風險 腎臟科醫生：3個腎都不夠用
台灣有腎臟專科醫生洪永祥日前於Facebook發文指出，打邊爐是以水煮為主的烹調方式，表面上看似比油炸或燒烤健康，但實際上並非如此，嚴重情況甚至會損害腎臟。他列舉出7種常見的錯誤行為，警告指長遠而言可能對腎臟造成不可逆轉傷害。
傷腎風險1｜麻辣火鍋高鈉高脂
麻辣火鍋常以高湯及中藥材中加入的沙茶醬、咖哩粉、芝士等高脂調味料，使其成為高鈉、高飽和脂肪和高熱量的湯底。兩碗麻辣火鍋湯的鈉含量高達4942毫克，熱量更是高達800大卡，可對腎臟健康構成威脅。
傷腎風險2｜濃味醬料
如習慣使用沙茶醬、芝麻醬、沙律醬、醬油膏等濃味醬料，多次添加之下長期下來會對腎臟功能造成損害。他建議選擇較稀的醬料，如減鹽生抽、黑醋、白醋、蔥花、蒜蓉、芫荽、蘿蔔蓉等。
傷腎風險3｜邊爐放題熱量與鈉攝取易過量
打邊爐放題時，食客常以高價食材如和牛、海鮮為目標，忽略蔬菜攝取。一餐邊爐放題的熱量可達3900大卡，鈉攝取量高達6600毫克，不僅傷腎還可以引發痛風。
傷腎風險4｜湯底長時間煲滾有致癌風險
邊爐湯底煲滾越長時間，食品添加物及亞硝酸鹽等有害物質會濃縮；洪永祥認為超過30分鐘的火鍋湯不宜再飲用，因亞硝酸鹽濃度會大幅增加；一旦持續煮了超過90分鐘，鍋內的亞硝酸鹽濃度就會飆升近10倍；過量亞硝酸鹽會引發急性中毒。高濃度亞硝酸鹽進入人體後經腸內細菌分解，會產生致癌物亞硝胺，不只傷腎臟過量將引發心血管疾病，或肝、大腸及胃部的癌症。
可能引發急性中毒和癌症風險。
傷腎風險5｜生熟食物餐具混用
生熟食物餐具不分或未使用公筷等行為，容易導致腸胃炎，進而對腎臟造成負擔。洪永祥提醒注意餐具的分開使用，以避免細菌感染。
傷腎風險6｜邊爐加即食麵更高危
有人習慣在打邊爐尾聲加入即食麵甚至雪糕，洪永祥警告這種做法會增加不必要的熱量攝取，並將濃縮的湯汁吸入體內，對腎臟造成更大負擔。
傷腎風險7｜食剩打包潛在風險
有些人會將未食完的邊爐湯底打包回家再食。洪永祥提醒這樣做不僅有細菌滋生的風險，長時間煮過的湯底更不宜再飲用。
腎病/慢性腎衰竭早期病徵不明顯 惡化後可致命
據醫管局資料，腎病很多時是無徵兆的。腎功能衰竭可影響身體所有器官的運作，當發展至末期腎衰竭(Renal Failure)，若沒有透析治療或腎臟移植，則可致命。現時本港有10, 000多名末期腎衰竭病者。
慢性腎衰竭預防方法
以下建議可降低患上腎病及慢性腎衰竭的機會：
- 多喝清水以保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎。
- 注意個人衛生，免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者。
- 注意飲食，避免進食過量鹽份、肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物。
- 勿亂服用葯物，如風濕止痛葯、抗生素等。
- 預防其他疾病引起之併發症，如糖尿病、高血壓等，必須適當控制血糖及血壓。
- 各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，如及早清除腎石、設法找出腎石原因。
- 定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療。
慢性腎衰竭症狀
腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，可包括：
- 小便帶血 / 茶色尿 (血尿)
- 小便帶泡沫 (蛋白尿)
- 小便混濁 (尿感染)
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高
當腎功能降至腎功能衰竭階段(少於正常機能的25%)，可能開始有尿毒症癥狀:
- 夜尿、尿量減少
- 食慾不振、噁心、嘔吐
- 疲倦、臉色蒼白 (貧血)
- 皮膚痕癢
- 高血壓
- 氣喘
- 水腫 (足踝或眼皮浮腫)
- 神智不清、抽搐、昏迷
- 及早治療腎病，如腎炎