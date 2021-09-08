香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 6歲學古箏自小培訓才藝雙全
《香港小姐2021》 周日（12日）決賽，3號陳聖瑜（Yvette）自小在家人安排下接受不同演藝培訓，4歲學catwalk，6歲學古箏，小小年紀已具豐富舞台經驗又有表演慾。大熱陳聖瑜臨近決賽卻因生眼挑針手術後現身記者會時，左眼要包住紗布慘變「獨眼龍」，首晤「最上鏡小姐」評判團的Yvette立即大為失色 。
文：東方新地｜ 圖：無綫娛樂新聞台影片截圖、[email protected]圖片
26歲陳聖瑜（Yvette）一直被視為三甲大熱，準決賽前曾獲「 現場觀眾至Like佳麗」。日前港姐記者會上公布三位民選暫時最高分佳麗中，大熱陳聖瑜竟三甲不入，加上因眼部做手術已缺席一次活動，被指好蝕底﹗陳聖瑜指已跟佳麗們一起排練，會努力追趕進度，並有信心指決賽當晚可以拆去紗布。
陳聖瑜Yvette指應能趕及在決賽當晚拆去紗布，但現時左眼還有瘀及紅腫，問到會否擔心影響表現，Yvette指擔心都冇辦法，唯有做到最好，問到有冇信心入三甲，她則表示要睇臨場表現﹗
陳聖瑜4歲學行catwalk
陳聖瑜（Yvette）原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。
Yvette出場時表現好淡定。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
陳聖瑜面試大熱Yvette似吳千語方媛混合體
Yvette Chan(陳聖瑜)在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，原來她早年已有「理大吳千語」之稱，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。Yvette現年26歲，報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。
喜愛遊埠生活富貴
在Yvette的社交網中，可看到她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受，唔通係富二代？