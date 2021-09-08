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香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 6歲學古箏自小培訓才藝雙全

東方新地

《香港小姐2021》 周日（12日）決賽，3號陳聖瑜（Yvette）自小在家人安排下接受不同演藝培訓，4歲學catwalk，6歲學古箏，小小年紀已具豐富舞台經驗又有表演慾。大熱陳聖瑜臨近決賽卻因生眼挑針手術後現身記者會時，左眼要包住紗布慘變「獨眼龍」，首晤「最上鏡小姐」評判團的Yvette立即大為失色 。

文：東方新地｜ 圖：無綫娛樂新聞台影片截圖、[email protected]圖片

26歲陳聖瑜（Yvette）一直被視為三甲大熱，準決賽前曾獲「 現場觀眾至Like佳麗」。日前港姐記者會上公布三位民選暫時最高分佳麗中，大熱陳聖瑜竟三甲不入，加上因眼部做手術已缺席一次活動，被指好蝕底﹗陳聖瑜指已跟佳麗們一起排練，會努力追趕進度，並有信心指決賽當晚可以拆去紗布。

26歲陳聖瑜Yvette，身高5'5
26歲陳聖瑜Yvette，身高5’5″，三圍33″ 23¾” 34″。（圖片來源：TVB）

陳聖瑜Yvette指應能趕及在決賽當晚拆去紗布，但現時左眼還有瘀及紅腫，問到會否擔心影響表現，Yvette指擔心都冇辦法，唯有做到最好，問到有冇信心入三甲，她則表示要睇臨場表現﹗

陳聖瑜因眼挑針做手術，早前已缺席一次港姐活動﹗日前左眼包住紗布出席記招﹗（圖片來源：無綫影片截圖）
陳聖瑜因眼挑針做手術，早前已缺席一次港姐活動﹗日前左眼包住紗布出席記招﹗（圖片來源：無綫影片截圖）
首晤「最上鏡小姐」評判的陳聖瑜以獨眼龍現身。（圖片來源：無綫影片截圖）
首晤「最上鏡小姐」評判的陳聖瑜以獨眼龍狀態現身。（圖片來源：無綫影片截圖）

陳聖瑜4歲學行catwalk

陳聖瑜（Yvette）原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

（圖片來源：無綫影片截圖）
（圖片來源：無綫影片截圖）
6歲學古箏嘅陳聖瑜，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的陳聖瑜，曾為學校樂團「領彈」。（圖片來源：TVB）
6歲學古箏嘅陳聖瑜，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的陳聖瑜，曾為學校樂團「領彈」。（圖片來源：TVB）
陳聖瑜自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。（圖片來源：TVB）
陳聖瑜自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。（圖片來源：TVB）
陳聖瑜4歲已開始學行catwalk，童年有不少走貓步經驗。（圖片來源：TVB）
陳聖瑜4歲已開始學行catwalk，童年有不少走貓步經驗。（圖片來源：TVB）
細細個已經好靚女﹗（圖片來源：TVB）
細細個已經好靚女﹗（圖片來源：TVB）

陳聖瑜有「理大吳千語」之稱

香港小姐2021熱入圍佳麗陳聖瑜(Yvette)表現令人期待！陳聖瑜今年26歲，Yvette早年已有「理大吳千語」之稱，其IG有超過4.3萬人follow，背景相當猛料！

香港小姐2021
26歲的陳聖瑜（Yvette）（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

香港小姐2021

Yvette出場時表現好淡定。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

陳聖瑜面試大熱Yvette似吳千語方媛混合體

Yvette Chan(陳聖瑜)在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，原來她早年已有「理大吳千語」之稱，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。Yvette現年26歲，報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。

香港小姐2021
Yvette樣子極度甜美。（圖片來源：Yvette IG）
香港小姐2021
Yvette的社交網有大量水著照。（圖片來源：Yvette IG）

喜愛遊埠生活富貴

在Yvette的社交網中，可看到她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受，唔通係富二代？

香港小姐2021
Yvette外遊賞雪（圖片來源：Yvette IG）
香港小姐2021
法國酒店（圖片來源：Yvette IG）
香港小姐2021
巴黎鐵塔（圖片來源：Yvette IG）
香港小姐2021
準備出海（圖片來源：Yvette IG）

陳聖瑜Yvette靚相集

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