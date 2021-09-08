香港小姐2021｜大熱梁凱晴Carina舞技出眾佔優勢 學霸為選港姐放棄讀博士

《香港小姐2021》大熱佳麗梁凱晴（Carina）由面試到至今一直是三甲大熱，被睇好在周日（12日）港姐決賽能大熱勝出。表現大方的梁凱晴自小醉心各種舞蹈，對表演環節可謂佔盡優勢。梁凱晴擁碩士學歷，因成績卓越被大學教授建議她升讀博士課程，不過她為了參加港姐而暫時放棄進修﹗

文：東方新地｜圖：TVB官方圖片、梁凱晴IG