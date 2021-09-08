香港小姐2021｜大熱梁凱晴Carina舞技出眾佔優勢 學霸為選港姐放棄讀博士
文：東方新地｜圖：TVB官方圖片、梁凱晴IG
香港小姐2021｜梁凱晴 趁年輕多作嘗試
香港小姐2021｜15號梁凱晴（Carina）在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第8。
梁凱晴Carina之後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究。Carina笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年輕嘗試其他方面發展，故毅然放棄升學選擇了參加香港小姐。
梁凱晴自小習舞
梁凱晴Carina小學開始學跳西方舞，中學時學跳中國舞及拉丁舞，Carina表示好享受成班人一起去表演，因為好有成功感，又可以一起影靚相。原來她另一興趣是攝影，但過去以風景照為主，愛到富文化色彩地方拍攝當地風土人情。
問到梁凱晴何來一手好技術時，她笑言主因可能是熱愛旅行：「我嗰時喺英國讀書，所以喺假期嘅時候，去咗好多地方旅行，見到靚風景就會影低留念。其實我唔係好叻，不過我鍾意影風景相，特別鍾意由高處望落去一覽無遺嘅感覺，好舒服。」
香港小姐2021｜12強多達4名學霸 創近年港姐學歷高峰
《2021香港小姐競選》的決賽將於9月12日（星期日）舉行，早前在準決賽中已誕生出12強佳麗，包括有2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳。香港小姐一向象徵「美貌與智慧」，今屆《2021香港小姐競選》的12強佳麗中有三位均擁有碩士學位，分別是13號王嘉慧（Cathy）、4號關楓馨（Fabienne）及15號梁凱晴（Carina），此外20號梁菁琳（Katerina）亦持有雙重一級榮譽，創下近年港姐學歷最高峰。
王嘉慧 自小培養讀書習慣
其中13號王嘉慧（Cathy）之前已被指家境富裕，隨著驚人學歷曝光，加上談吐得體、動靜皆宜，令她的熱門指數一直攀升！於名校聖保羅男女中學畢業的Cathy，透過英國公開試GCE AL中的5*成績考入倫敦大學學院（UCL）修讀著名學科心理學，並考獲一級榮譽及曾兩度殺入Dean’s list（每個級別的學科排名Top 10學生），之後再於中文大學攻讀法律博士（Juris Doctor）碩士課程。
無論身處英國或香港，Cathy均被選中獲發獎學金，學習潛力不容置疑。對此Cathy謙稱自己只是宅女，直認以往確實花了不少時間學習，並會定立溫習時間表，她笑言：「屋企人自細都緊張我讀書，攞99分會問：『你嗰分錯咗喺邊？』但我都多謝佢哋，因為咁我培養咗努力同盡心讀書嘅習慣，否則我可能好懶散。」
關楓馨 攻讀兒童教育
另外兩位學霸均為大熱門，4號關楓馨（Fabienne）先在英國University of Southampton（世界排名前80、英國教育專科排名最Top）攻讀教育系（英國教育排名最top），再於倫敦大學學院（UCL）修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights。
梁菁琳 澳洲雙學士畢業
而20號梁菁琳（Katerina）以雙重一級榮譽於世界排名前50名的The University of Sydney（澳洲悉尼大學）畢業，主攻Bachelor of Veterinary Science（BVSc）及Bachelor of Science（Veterinary）（BScVet）。
Katerina透露完成四年BVSc課程後，專誠擱置原本學科，並轉至BScVet作了為期一年與雀鳥胃部真菌感染有關的學術研究，之後再重返原本學科進行實習。
Katerina補充指雖然她喜愛所有動物，但卻對雀鳥有情意結，除因與雀鳥有過很多珍貴回憶，亦因有感雀鳥能獲得的資源並不足夠，她說：「我養過一隻雀仔病咗，嗰時香港得一個雀仔專科醫生，我哋Book唔到時間，但因為雀仔一病會好快走下坡，所以我好記得當時係好無助。點解因為佢係雀仔，就冇咁多資源呢？」