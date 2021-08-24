香港小姐2021｜宋宛穎準決賽彈出 自爆被師姐李嘉欣啟發 梁凱晴「快手快腳」爭冠軍

《2021香港小姐競選決賽》將於9月12日（星期日）舉行，一眾佳麗在完成日前的準決賽後，馬上拍片提早為自己「拉票」，其中在準決賽當晚憑藉在問答環節的突出表現成功彈出的8號宋宛穎，提到自己的答題原來受到大美人李嘉欣的啟發！

文：東方新地｜圖：TVB《2021香港小姐競選》圖片及影片截圖