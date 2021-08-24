香港小姐2021｜宋宛穎準決賽彈出 自爆被師姐李嘉欣啟發 梁凱晴「快手快腳」爭冠軍
《2021香港小姐競選決賽》將於9月12日（星期日）舉行，一眾佳麗在完成日前的準決賽後，馬上拍片提早為自己「拉票」，其中在準決賽當晚憑藉在問答環節的突出表現成功彈出的8號宋宛穎，提到自己的答題原來受到大美人李嘉欣的啟發！
文：東方新地｜圖：TVB《2021香港小姐競選》圖片及影片截圖
2021香港小姐 12強佳麗提早拉票
今屆無綫《2021香港小姐競選》經過日前的準決賽後，有12位佳麗成功晉身將於9月12日（星期日）舉行的決賽，包括2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳。其中在準決賽當晚問答環節表現突出而成功彈出的8號宋宛穎及10號楊培琳，在提早為自己「拉票」時，均謙稱沒有急才，故對自己能「情急智生」大感驚訝。
宋宛穎 自爆吹笛失手
分別以「淡雪草苺」、「香印提子」、「蘋果」三種不同生果形容大會評判朱玲玲、王幼倫及余錦基的宋宛穎，透露全靠師姐李嘉欣啟發靈感：「當年（1988年）李嘉欣師姐被問到咩食物最能夠代表香港小姐，佢答話燕窩，因為燕窩矜貴又有氣質。」
宋宛穎又指其實自己當晚表現緊張，為了在決賽日克服心理障礙，故會事前進行口才特訓，她笑言：「我會自言自語同埋自己同自己講多啲嘢。」
楊培琳 特訓廣東話
楊培琳亦直指自己在準決賽時表現緊張，主要是因為廣東話講得不好，故會在決賽前夕加強練習廣東話增添自信，並有信心自己可繼續進步。
關楓馨 需要反思
至於熱門佳麗4號關楓馨及15號梁凱晴則異口同聲指自己準決賽表現未夠放鬆，關楓馨透露有反覆思考自己在準決賽當晚表現，以汲取經驗及教訓，希望能在決賽時表現更好。
梁凱晴乜都要快
梁凱晴則笑言完成比賽後，收到大批好友鼓勵指其表現淡定，但其實「自己知自己事」，她展望決賽能進入「快手快腳」模式，她說：「例如換衫、換妝、走位我都希望自己做得快啲，咁樣就可以爭取時間平復心情，同埋展現更淡定同自信嘅自己。」
陳聖瑜 最緊要弗
而另一熱門佳麗3號陳聖瑜，則指自己在決賽的致勝策略是要繼續努力Keep Fit，讓自己的身段維持在最完美狀態。