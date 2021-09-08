香港小姐2021｜揭高學歷王嘉慧猛料家底 富爸爸為內地家具大王
文：東方新地｜圖：王嘉慧IG圖片、TVB官方圖片、善德基金會官網截圖
香港小姐2021｜13號王嘉慧成民選三強
《香港小姐2021》13號佳麗王嘉慧在準決賽前因練舞時扭傷致膝蓋移位，不過在準決賽上狀態大勇，成功打入12強﹗日前 12位候選佳麗見「最上鏡小姐」評判周汶錡、李嘉慧、設計師陳幼堅及攝影師鄧鉅榮，大會並即場公布4號關楓馨、8號宋宛穎及13號王嘉慧暫時成為觀眾票選最受歡迎佳麗三強，王嘉慧指為她在周日（12日）決賽打了強心針，她指除了保持外在最佳狀態，內在亦保持最佳心理質素，並指為了應付問答環節，近日「咪書」翻看以往港姐的司儀問題環節，為決賽做足準備﹗
王嘉慧 去年碩士畢業
現年26歲的王嘉慧（Cathy）擁有相當高學歷，初中已成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL中5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean‘s honour list」，這是成績前百分之五的學生才能獲得的榮譽，而她返港後再攻讀了兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。
王嘉慧所修讀的法律博士（Juris Doctor）課程名字源於拉丁文，實質屬於碩士課程，在香港中大、城大、港大均有得讀，朱千雪在成為大律師前，就是修讀了城大的法律博士課程。
除了擁有高學歷外，原來王嘉慧的家族背景都相當勁，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，更擁有遍布內地、多達約300多間的加盟店。王亞明現時是東莞「中國家具博物館」館長，也是東莞市政協特聘委員，同時也擔任香港「善德基金會」副主席。
雖然有個富爸爸，但王嘉慧去年碩士畢業後，並無女承父業，也沒有從事心理或法律方面的工作，而是主力做模特兒，並考獲健身教練專業資格，成為了私人健身教練，她自言希望將來開一間屬於自己的健身室，可以幫助更多人改善健康。早前王嘉慧在港姐活動上，獲頒發「健美體態佳麗」獎，她透露在港姐才藝表演上，打算做空中瑜伽表演，現時她正忙於健身，希望能趕在正式比賽前重現自己的「人魚線」和「蜜桃臀」。
王嘉慧藝術天份出眾
學霸身份令人眼前一亮的王嘉慧（Cathy），除了考獲健身教練專業資格外，原來在藝術方面亦是精英中的精英！原來她畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱「藝術之霸」。Cathy事後透露，該批作品是用來投考GCSE (General Certificate of Secondary Education)藝術科目的功課，為了單一一個科目考核也能準備得如此認真，著實讓人佩服。Cathy憶述小時候家人為她安排了很多興趣班，其中一樣正是畫畫：「學吓學吓就真係愛上咗，大概學咗五至六年。依家我得閒都會畫吓畫，用嚟放鬆心情。」