曾是「卡路里魔人」瘦至38公斤 鐘爾雯：走出飲食失調成貼地營養師

曾經，Natalie是連吃一口飯都要先計清楚的「卡路里魔人」——「如果不知道熱量是多少，我寧願不吃。」飲食失調令她的體重跌至38公斤，也把生活困在卡路里的牢籠裡。今天的她，卻成了網上最受上班族歡迎的「外食救星」，把營養學變成茶餐廳、連鎖店都用得着的飲食指南。近日她接受《日日健康》專訪，回望留學時的孤獨與焦慮如何把她推向極端，又如何用三年時間走出低谷，並把這段歷程化成專業——不只教人吃得健康，更陪人放下恐懼，重新學會自在地吃。

