曾是「卡路里魔人」瘦至38公斤 鐘爾雯：走出飲食失調成貼地營養師
體重曾跌至38kg的營養師
作為英國註冊營養師的Natalie，其實曾因飲食失調，體重一度跌至38公斤，當時她每天死守熱量「底線」——總攝取量不超過1000卡路里，甚至遇上不知道熱量的食物，寧願不吃。走出那段極端控食的日子後，她成為營養師，並擁有營養治療碩士學位；如今更擅長把營養學變成上班族最需要的「外食指南」，從茶餐廳凍飲避糖、連鎖店高蛋白選擇，到BBQ聚會的健康吃法，都用最貼地的方法拆解。對她而言，營養不只是「計數」，更重要是協助人慢慢化解對食物的焦慮，找回身心平衡。
嚴格家教養成乖順性格
這種飲食失調某程度上源於童年生活。Natalie成長於一個較嚴格的家庭，父母總想替她把路鋪好：讀書、選擇、生活節奏，都有既定安排。久而久之，她習慣順從，較少為自己爭取，也不擅長把需要說出口。
表面上生活安穩，內裡卻容易緊張——尤其在社交場合，她很怕被誤解、被批評，甚至連「講多一句」都覺得有壓力。這些累積下來的焦慮，後來演變成她在身體與飲食上近乎病態的控制。
1000卡路里底線的由來
初中那年，Natalie第一次離開家獨自在英國生活——語言不通、文化陌生，連日常瑣事都要自己撐起來。那份孤單與不安找不到出口，她把「掌控感」投向身體：當時亞洲流行「筷子腿」「A4腰」，再看見身邊纖瘦的外國同學，她愈來愈在意體重與外表。「每天起床第一件事就是磅重，如果數字多了一點，那天就是世界末日。」
她開始與食物拉鋸：每一口都要計算，總攝取量死守1000卡路里；即使體重跌到38公斤，仍覺得鏡子裡的自己不夠瘦。「如果不知道熱量，我寧願不吃！」到最後，連一次普通的朋友聚餐，都變成壓力與恐懼。
一頓飯看見「自由」終放下執著
轉捩點出現在大學一次聚餐。朋友在餐桌前大聲笑鬧，想吃就吃、想停就停；Natalie卻一邊陪笑，一邊在腦裡把每一口食物換算成熱量。那一刻，她忽然很清楚自己真正渴望的是什麼——「我羨慕的不只是那口食物，而是那份自由。為什麼他們可以不焦慮？我也想試試看。」
這份渴望逼她反問自己：「這樣的生活，我真的想要嗎？我想一直被卡路里支配，還是可以慢慢學會享受生活？」同一時間，她正在修讀營養學，開始從科學角度重新理解身體：飲食失調、代謝、心理健康之間的連動，令她明白自己以為的「控制」，其實正在消耗身心，也令生活愈來愈失去彈性。她整整用了三年，才慢慢放下磅重機上的執念。
看診遇到從前的自己
走過飲食失調後，Natalie更明白改變「餐單」未必係第一步。現時她在英國擔任社區營養師，曾接觸一位體重偏高的年輕女性：長期反覆節食，對食物與熱量極度敏感，愈想減重，愈陷入自責與失控。面對對方的焦慮，她沒有急着派減重餐單，而是先陪伴她重建與食物的關係。
她引導對方練習分辨「身體餓」與「情緒餓」，傾聽身體的「飽足訊號」，而非盲目追求極端控制。當患者分享「我開始感受到身體真正需要什麼，而不是只看磅數」時，她更確定自己想做的不是「提供數據」，而是理解每個人背後的心理狀態——「不只是教別人吃得健康，更是幫助他們找到與自己身體和平共處的方法。」
學會不再被數字定義
如今的Natalie，不再把自己交給磅上的數字。她把早晨健身當作每天最重要的固定點——一段不被打擾的時間，讓她重新找回節奏感。她亦喜歡旅行，走到陌生地方、面對不確定，練習放下完美主義，學會接納自己。她說：「真正的自信，不是源於完美，而是接納自己的不完美。當你開始尊重身體，美感會自然流露。」
至於飲食，她奉行「80/20原則」：八成時間吃得均衡，兩成留給真正想吃的東西——朱古力蛋糕也好、大餐也好，都可以坦然享受；她更在意的是分量與感受，「食到七成飽就停」，讓「放鬆」變成可持續的日常，而不是一次又一次的自責。
3個外食也用得着的小貼士
1.多樣化飲食
每餐盡量涵蓋蔬菜、優質蛋白、碳水與健康脂肪。多樣化不僅能確保營養均衡，能讓進食變得有趣，也較不會對某一類食物愈禁愈想。先聽身體 再看卡路里
2.練習「正念飲食」，慢慢咀嚼，留意飽足感，七成飽就停一停。亦要學識分辨自己係「身體餓」定「壓力餓」——偶爾想食甜品或放鬆一下不需要自責，情緒穩定同樣影響身體狀態。
3.持續微小的改變
健康並非一夜之間建立，應從簡單的小習慣開始累積。例如：每天多喝一杯水、上下班多走一段路、或者每餐多加一份蔬菜。這種長期穩定的微調，比短期極端的節食更能帶來長久且穩定的健康改善。