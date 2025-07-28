世界肝炎日｜41萬港人患慢性乙肝近七成未治療　政府擬推社區篩查助早驗早治

今日（28日）是「世界肝炎日」，衞生署呼籲市民關注慢性乙型肝炎（乙肝）風險，指全港約有41萬人患有慢性乙肝，當中近四成患者不自知，七成未有接受治療。署方強調乙肝可致肝硬化及肝癌，鼓勵高風險群組進行乙肝測試，並配合「早驗早處理」方針。政府計劃於社區推行風險為本篩查，年底前公布《2025至2030年病毒性肝炎行動計劃》。

