世界肝炎日｜41萬港人患慢性乙肝近七成未治療 政府擬推社區篩查助早驗早治
乙肝感染率持續下降 35歲以下少於1%
衞生防護中心特別預防計劃顧問醫生黃駿君表示，本港在七、八十年代乙肝感染率曾高逾一成，政府其後推行多項免費預防措施，包括：
- 為所有孕婦進行乙肝篩查
- 為乙肝孕婦所生嬰兒注射免疫球蛋白
- 自1988年起為所有新生嬰兒接種乙肝疫苗
- 近年增設高病毒量孕婦使用抗病毒藥物
- 安排乙肝媽媽所生嬰兒進行血清測試
他指出現時35歲以下年齡組別的乙肝感染率已降至少於1%，香港正邁向「無乙肝新一代」的目標。
全港仍有約41萬人帶乙肝病毒
根據2020至2022年度的人口健康調查推算，全港約有5.6%人口（即約41萬人）患有慢性乙肝，其中35至84歲感染率達7.8%。調查發現，接近四成患者並不自知患病，另有七成未有接受任何跟進治療。
衞生署指出，慢性乙肝可潛伏多年不顯症狀，若未有治療，約15%至40%患者將發展為肝硬化或肝癌。乙肝亦是肝癌的主要成因之一，本港每年有約1,400人死於肝癌，約八成肝癌新症患者患有慢性乙肝。
指尖快測15分鐘有結果
衞生署呼籲市民，特別是未曾接種疫苗、與慢性乙肝患者有密切接觸（如家庭成員或性伴侶）的人士，應主動接受乙肝測試。現時除傳統抽血化驗外，亦可透過指尖採血快速測試，約15至30分鐘內可得結果。相關測試由不同醫療機構提供，部分設有流動檢測服務。市民如有需要，可向家庭醫生查詢詳情及收費。如確診患有慢性乙肝，應遵從醫生建議，定期接受檢查和治療，以減低併發症風險。
政府亦計劃在社區推行以風險為本的乙肝篩查，及早識別患者，提供持續管理，基層醫療署正研究相關安排，並將於今年內公布《2025至2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，進一步減輕公共衞生負擔。
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