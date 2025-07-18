中大自研機械人完成三地20,000公里遙距手術 證遠端癌症手術可行 患者免轉院奔波

中大學醫學院近日聯同上海仁濟醫院及英國倫敦皇家馬斯登醫院，成功進行一項橫跨歐亞三地、總距離達20,000公里的同步遙距機械人輔助手術。中大表示，是次手術證明本港研發的手術機械人可應用於跨地域遙距手術，助偏遠地區病人更快接受治療；同時顯示遠端多點進行複雜癌症手術在技術與臨床層面均屬可行，為未來跨國協作及機械人手術創新奠下基礎。