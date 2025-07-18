中大自研機械人完成三地20,000公里遙距手術 證遠端癌症手術可行 患者免轉院奔波
中大自研機械人完成三地20,000公里遙距手術 證遠端癌症手術可行 患者免轉院奔波目錄
三地聯手 驗證遠程協作可行性
是次手術利用中大自家研發的腹腔鏡機械人遠端平台，聯繫三地頂尖外科團隊，在香港豬模型上完成胃及食道的切除手術及淋巴結切除術。
手術由三地醫生共同進行，初段由上海仁濟醫院胃腸外科行政主任張子臻教授團隊開始，再由倫敦皇家馬斯登醫院的Asif Chaudry教授團隊接力，身處中大的陳詩瓏醫生全程監察並提供技術支援。
手術操作嚴格依照癌症手術臨床指引進行，重點測試機械人平台在跨時區、多地點協作下的穩定性、準確性及系統可靠性。香港團隊除提供技術平台外，亦實時監控整體流程，確保手術順利完成。
培育醫療創科人才 200名中學生觀摩
手術亦納入教育元素，讓近200位本港中學生透過實時觀摩，了解遠程醫療發展及臨床應用。參與者當中，包括兩名有研究手術機械人經驗的中大醫科生，以及一位現正於牛津大學攻讀博士的中大畢業生。
中大醫學院院長趙偉仁教授指出，是次橫跨三地的遠距手術是技術創新與科研轉化的重要里程碑，突顯香港可突破地域限制，匯聚國際醫療專家為全球病人提供頂尖服務。他指，今次合作展示各地在智慧醫療及醫學教育上的合作潛力，有助培育年輕外科醫生，推動智慧醫療項目落地，並提升香港以至亞洲地區醫療質素及普及性。
倫敦皇家馬斯登醫院顧問醫生Chaudry表示，今次與來自亞洲的夥伴合作，證明外科醫療已可突破地域限制，融合科學與數碼創新，為全球癌症醫療帶來改變。他指出，院方已具備跨國外科協作實力，能為病人提供更專業及個人化的治療，期望今次技術突破可應對全球手術資源不足的挑戰。
突破地域限制 助偏遠地區病人受惠
中大醫學院形容，地域限制往往是患者未能及時接受妥善治療的一大挑戰，尤其是身處偏遠地區的病人。是次遠程多點協同手術反映香港研發的手術機械人發展成熟，全球醫療專家可不受地理及時區限制即時協作，在更有效、精準及穩定的情況下執行複雜的臨床手術，減少病人轉院或長途跋涉，降低醫療成本，惠及更多病人。
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