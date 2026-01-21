中央肥胖｜返工久坐致中央肥胖脂肪肝 男子靠3大消脂食物身形逆轉 改善脂肪肝腎指數腰圍大減

別以為手腳纖幼、體重指標（BMI）正常就代表健康。台灣一名35歲男子雖然身形不算肥胖，但因長期久坐及愛吃煎炸食物，導致有一個大大的「啤酒肚」。求醫檢查後，竟發現年紀輕輕已患上脂肪肝、高血糖及慢性腎衰竭第三期。幸好在醫生指導下，他戒除壞習慣並多吃3種有助消除內臟脂肪的食物，短短3個月便成功將腎功能大幅提升。

