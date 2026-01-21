中央肥胖｜返工久坐致中央肥胖脂肪肝 男子靠3大消脂食物身形逆轉 改善脂肪肝腎指數腰圍大減
別以為手腳纖幼、體重指標（BMI）正常就代表健康。台灣一名35歲男子雖然身形不算肥胖，但因長期久坐及愛吃煎炸食物，導致有一個大大的「啤酒肚」。求醫檢查後，竟發現年紀輕輕已患上脂肪肝、高血糖及慢性腎衰竭第三期。幸好在醫生指導下，他戒除壞習慣並多吃3種有助消除內臟脂肪的食物，短短3個月便成功將腎功能大幅提升。
BMI標準卻是「假瘦」 腎功能僅剩58分
台灣腎臟科醫生洪永祥在Facebook專頁分享病例，指該名35歲男子在科技公司任職，身高173厘米，體重72公斤，BMI數值完全標準。然而由於工作性質需要長期久坐，加上他特別愛吃煎炸食物，導致其腰圍長期突破90厘米（約35.4吋），屬於典型的「中央肥胖」。
男子因體檢報告出現紅字而求醫，當時他已出現肝功能指數偏高、脂肪肝、高血糖及蛋白尿等問題。洪醫生為他安排進一步檢查，結果令人震驚：
- 內臟脂肪極高： 導致肝臟負荷過重。
- 腎功能受損： 腎小球過濾率（GFR）跌至58分，確診為糖尿病前期合併慢性腎衰竭第3期。
內臟脂肪是元兇 恐60歲便要洗腎
洪永祥醫生指出，腹部的「內臟脂肪」與手臂大腿的「皮下脂肪」不同。內臟脂肪會引發身體發炎反應、胰島素阻抗與代謝混亂，這正是心臟病、中風、脂肪肝、慢性腎臟病，甚至癌症的重要誘因。
醫生當時警告該男子，如不改變生活習慣並消除內臟脂肪，相信60歲時就會需要洗腎。男子得知情況後決心改變，立即戒吃煎炸食物並勤做運動。
3個月逆轉勝 醫生推介3大「消脂神器」
除了運動，「食對食物」才是關鍵。在醫生的飲食指導下，男子在3個月後覆診時帶來好消息：腹圍明顯縮小，蛋白尿消失，腎小球過濾率更由58分回升至80分以上，腎功能大幅改善。
洪醫生特別推介以下3種經研究證實、有助剷除內臟脂肪的超級食物：
1.綠茶與齋啡：啟動燃脂引擎
綠茶中的兒茶素能抑制脂肪分解酶，減少脂肪吸收；黑咖啡（齋啡）中的綠原酸能幫助血糖穩定，減少胰島素波動，並增加能量消耗。
建議食法：每天飲用 500ml 的無糖綠茶或黑咖啡。
2.特級冷壓初榨橄欖油：以好油驅壞油
研究顯示，地中海飲食中攝取大量橄欖油能降低腹部肥胖。其豐富的單元不飽和脂肪酸與橄欖多酚，具有強大的抗發炎能力，有助身體代謝有害脂肪。
建議食法：每天早晨空腹飲用 20ml，或用於涼拌沙律菜。
3.熟蕃茄（茄紅素）：內臟脂肪清除劑
研究發現，連續2個月每天補充蕃茄汁的女性，其腰圍與內臟脂肪量明顯下降。
建議食法：茄紅素在加熱後更容易被人體吸收。與其生吃蕃茄，不如煮成蕃茄湯或加入橄欖油拌炒，減脂效果會翻倍。