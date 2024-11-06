立冬進補｜中醫列三大黑色食物補腎 一款湯水暖宮補血最啱女人
立冬是冬天的第一個節氣，標誌著秋天的結束和冬天的開始。從立冬開始，氣溫逐漸下降，天氣變得寒冷，陽光也會減少。立冬的「立」意為「開始」，「冬」則表示萬物進入休養、收藏的狀態，古人認為人體在冬季應該「藏養」進補，以應對冬天的寒冷和防範疾病。東方新地《日日健康》請來註冊中醫師胡凱淋為大家講解立冬進補須知。
女士飲一款湯水 暖宮補血又補陽
胡醫師提醒，立冬為進步好時機，進補得宜可增強體質和抵抗力，減少全年病痛。進補失利，則容易傷腎，有損先天陽氣，容易發病。但進補時除了要選對食材，兒童、老人和女士相對較為體弱，進補時需有所留意：
兒童：幼兒體質稚陰稚陽，應平補，多補氣。在專業人士指導下，可進食雞鴨等溫和食材，並加入太子參、黨參等一同烹煮；
老人：老人體虛、腎陽不足，宜多溫補，可用桂圓紅棗煲牛肉湯。在專業人士的指導下，亦可選擇其他溫熱食材進行進補，以提升元陽之氣；
女士：女士在立冬時節易氣血不暢，影響經期，建議多喝當歸生薑羊肉湯來暖宮補血補陽，同樣需要經專業人士診治後進行適合的補養。
另外黑豆茶可以補腎、利水，是適合大多數體質的養生茶飲。
立冬進補 三大黑色食物補腎
立冬養生先補腎，而中醫五形理論中，黑色入腎經，這時候多吃黑色食物可以順應天時進補：
- 黑芝麻：甘溫，入肝腎經，補肝腎，潤五臟，潤腸通便
- 黑木耳：甘平，涼血止血，潤肺益胃，可健脾胃，亦可補腎
- 黑豆：甘溫，補腎，利水消腫
另外，立冬後宜選擇溫熱性的肉類，以助補腎陽，如羊肉和蛇肉，這些食材可以提供身體所需的溫熱能量。
進補分體質 搞錯一件事越補越虛
胡醫師提醒，進補需分不同體質，運動強身在這個時節亦要有所區別：
氣虛宜平補，多補氣：冬氣收藏，寒性收引，氣虛者在寒冬見氣短氣促加重。因此更要注意補氣，休息睡眠時補暖充足，要有適量運動，避免過份勞動耗氣。勞動不是運動，前者損耗，後者強身，兩者大不同。
陽虛宜溫補，多溫陽散寒：陽虛者在寒冬症狀亦會加重，更覺不暖身，四肢厥逆手腳冰冷。可多食五辛，薑蒜入菜，胡椒等。
濕熱宜涼補：濕熱體質於寒冬忌因體感較舒適而鬆懈，冬天亦要注意適時進補。濕熱體質宜多進食黑色性平或涼之食物，小心羊肉蛇肉過份燥熱而誘發濕熱病徵。
「冬傷於寒，春必病溫」，冬天進補失利，有時不一定即時見病，而會延至春天才以溫病發病。
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