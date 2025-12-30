乙型肝炎｜明年初推乙肝篩查瞄準30萬高危族+免費快測+資助藥費符合3條件即有份
乙肝篩查｜免費快測作門檻
根據醫務衞生局公布的初步安排，篩查流程將由地區康健中心把關。合資格人士在中心完成免費快速測試後，一旦發現結果呈陽性，中心會協助配對家庭醫生。隨後，患者可獲安排接受資助的抽血化驗，以作進一步檢查。
若最終確診患有慢性乙型肝炎，家庭醫生將負責安排長遠的藥物治療及跟進方案。在收費模式方面，診症服務將獲得資助，至於化驗及放射影像診斷等項目，市民則需透過「共付額」形式支付部分費用。相關的藥物治療已納入「慢病共治」的藥物名單內，意味著市民無須就藥費額外掏腰包。
基層醫療健康助理專員林瑜玉表示，有關共付額的具體金額及服務細節將於明年首季詳細公布。她透露，地區康健中心現階段已展開服務流程測試，務求屆時能為市民提供穩妥的服務。當局強調，計劃並非強制性，而是旨在鼓勵市民實踐「自己健康第一負責人」的理念，主動參與篩查。
乙肝篩查｜鎖定3大高風險群組 1988年為分界線
是次計劃主要針對未有病徵且未曾確診的隱形患者。醫衞局估算，本港約有30萬名高風險人士受惠。林瑜玉指出，界定為高風險群組需符合以下條件：
- 出生年份：於1988年或之前出生（即本港實施初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗接種計劃之前）的香港居民
- 家族病史：其直系親屬（包括父母、兄弟姊妹或子女）為慢性乙肝患者
- 親密接觸：其性伴侶為慢性乙肝患者
基層醫療署表示，未來會持續檢視計劃的服務使用數據，不排除日後會進一步擴大篩查對象的範圍。
乙肝篩查｜全港逾40萬人帶菌 四成不自知
乙型肝炎不僅是傳染病，更是導致嚴重肝病的元兇。若慢性乙肝或丙肝患者缺乏適當治療，有機會演變成肝硬化，甚至發展成本港第五大常見癌症——肝癌。
政府推算數據顯示，本港目前的乙型肝炎感染率約為人口的5.6%，相當於全港有約41萬名感染者。令人關注的是，當中有約四成患者對自身病情毫不知情，如同在社區埋下健康計時炸彈。林瑜玉強調，推行社區篩查旨在實踐「早發現、早治療」，透過實證為本的跟進，有效降低患者日後出現嚴重併發症的風險。
乙肝篩查｜冀大幅降低新症數目
配合篩查計劃，衞生署亦發表了《2025-2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，提出透過「提升認知」、「追蹤應對」、「預防感染」及「擴展診療」四大策略，冀能達致消除慢性病毒性肝炎的長遠願景。
該行動計劃訂立了明確指標：期望將每年新增的乙型及丙型肝炎感染個案，分別大幅壓低至每10萬人口少於2宗及5宗；同時將兩類肝炎導致的死亡率降至每10萬人口少於6人。
衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君指出，當局期望盡可能找出社區內的隱性患者，並將他們銜接至持續護理系統。對於醫療系統的承載力，官員表示現時「慢病共治計劃」已有約770名私家醫生參與，新登記市民平均兩周內可獲服務，故有信心系統能應付乙肝篩查帶來的新增需求。