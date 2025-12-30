乙型肝炎｜明年初推乙肝篩查瞄準30萬高危族+免費快測+資助藥費符合3條件即有份

為減低肝硬化及肝癌風險，政府宣布將於明年（2026年）首季正式推出「乙型肝炎篩查計劃」，並採用「慢性疾病共同治理計劃」的模式運作。當局推算全港約有30萬人屬於高風險群組，合資格市民屆時可前往地區康健中心接受免費的乙肝表面抗原快速測試，若結果呈陽性，將獲轉介至家庭醫生接受進一步診治及跟進。

