仁愛堂拓多元支援計劃　首推簡約公屋項目、流動中醫車走訪60條屋邨

仁愛堂於今日（24日）舉行第四十六屆董事局宴請傳媒暨服務巡禮2025，介紹一系列聚焦基層、長者、醫療、教育及環保的重點項目。仁愛堂董事局主席何俊亨表示，仁愛堂以「圓善共融 仁愛傳承」為核心理念，推展社會服務、醫療、教育、培訓及環保等創新項目，致力支援弱勢社群，促進社會和諧，期望與各界攜手，擴大公益影響力。政府新聞處處長廖李可期擔任主禮嘉賓，形容仁愛堂多年貢獻締造無數感人「好故事」，期望透過傳媒的強大影響力，將仁愛堂的動人故事傳遍社區，激發共鳴，鼓勵更多市民參與慈善。

