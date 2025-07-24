仁愛堂拓多元支援計劃 首推簡約公屋項目、流動中醫車走訪60條屋邨
簡約公屋支援輪候戶 提供全面配套
面對房屋短缺問題，仁愛堂與宜居顧問服務有限公司獲房屋局批出營運屯門青福里第3A區簡約公屋項目，提供約1,850個單位，租金介乎860至1,990元，供輪候公屋逾三年的家庭申請。項目預計於2025年第四季入伙，並由仁愛堂提供醫療、學校轉介及社會服務支援，協助基層家庭改善居住條件。
擴展護老支援與流動中醫車 免費服務六千基層
仁愛堂於2025年1月在九龍城區推行替假護老者「義氣仔女」培訓先導計劃，至今招募40名義工，累計服務逾400小時，支援雙老家庭及照顧者。計劃將於8月擴展至屯門，並與消防處合作提供長者家居安全評估。
醫療方面，仁愛堂將於本年度投放30萬元推行「流動中醫醫療車」計劃，自8月起走訪全港60條公共屋邨，為6,000名市民提供免費中醫診症及中藥服務。此計劃旨在幫助市民調理身體、增強免疫力，減少疾病風險，讓他們在經濟壓力。服務範圍涵蓋全港約83萬戶公共屋邨住戶，包括屯門和田邨及菁田邨等新落成屋邨，讓更多基層市民受惠，體現仁愛堂對基層健康福祉的深切關注。
另仁愛堂亦參與衞生署「社區牙科支援計劃」，於轄下單位為合資格人士提供拔牙、補牙及止痛等基本牙科服務。既可為弱勢社群提供實惠的牙科護理，並可紓緩公營牙科壓力。
冰上教育及捐血計劃 培養青少年責任感
仁愛堂推動冰上運動教育，轄下田家炳小學與鄭丁港夫人幼稚園早已設有「仿真溜冰場」。今年將擴展至仁愛堂劉皇發夫人小學，成為全港首個三間校內設冰上設施的機構，期望透過冰上運動培養學生抗逆與團隊精神。
仁愛堂亦計劃於2025/26學年推出「熱血16」捐血計劃，鼓勵年滿16歲學生參與，並聯動多間中學於課餘設「定點捐血站」，推廣利他精神及公民意識。
推動培訓與跨境養老 支援專業與產業發展
針對專業培訓需求，仁愛堂新設「YES廚藝教室」及「PLUS寵物課程系列」，設有設備完善的3000呎專業教室，課程涵蓋西式甜品、港式美食、咖啡調製、寵物護理等，助學員掌握專業技能。
長遠發展方面，仁愛堂參與「廣東院舍照顧服務計劃」，協助提升內地安老院舍水平，並推動粵港澳「跨境養老」發展，促進大灣區康養產業融合。
環保推廣及慈善籌款 凝聚社區力量
仁愛堂獲環境及自然保育基金資助逾180萬元，於屯門、元朗及天水圍推行18個月「屯 • 元 • 天廚餘回收推廣計劃」，並計劃於10月3日舉辦盆菜宴，向過千名長者宣傳廚餘回收，推動可持續發展。
仁愛堂亦將於8月9日舉行全港賣旗日，推出20款以大熊貓為主題的旗紙，籌款支援長者及弱勢社群。10月11日至11月14日再舉行「仁愛堂籌款月暨慈善獎券銷售活動」，頭獎為Zeekr X電動SUV，藉此吸引更多善心人士參與。