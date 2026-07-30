憑逆境韌性斷骨上陣到極致健美 轉任治療師重塑真正健康觀 助大眾建立強大身心
斷骨奪冠 悟出逆境韌性
Steven如今身型健碩，但小時候其實是個缺乏自信的微胖男孩。中一那年，因遲到錯失籃球選拔，卻在老師提議下誤打誤撞接觸手球。這項講求高對抗性的運動，他一打便是10多年，更為他的人生態度打下基礎。
「以前讀Band 3學校，對著Band 1對手難免怯場。逆境本身未必一定令人變強，但你選擇點樣面對逆境，會慢慢塑造你成為一個點樣嘅人。」手球教會他面對實力更強的對手仍要相信自己，落後時不先放棄，壓力愈大，愈要冷靜做好自己能控制的部分。
這份不輕易認輸的性格，曾讓他做出旁人眼中的瘋狂舉動。當年贏得學界冠軍後，他對接下來的精英賽極為重視，偏偏卻在八強前夕的練習中意外弄斷掌骨。為了披甲上陣，他忍痛加操撐過八強；但四強前覆診時發現骨折已移位，被逼立刻打上石膏。
來到四強賽事，本在場邊觀戰的他眼見球隊落後，竟在最後關頭，不顧一切「即場剪爛石膏」落場追分。雖然最終未能逆轉勝，但那份「即使看不見結果，也要相信過程」的執著，卻成為了他日後應對健美備賽，以至踏上醫療之路的核心基石。
陷自我懷疑 絕境奇蹟反勝
這份在球場上煉成的韌性，在大學的大專手球決賽時迎來了最深刻的考驗。當年Steven代表港大迎戰力爭三連霸的理大，他坦言自己首55分鐘表現如災難般屢射不入，一度陷入自我懷疑。但在低谷中，隊友一句「醒未？你再唔醒就冇得贏！」將他當頭棒喝。他提醒自己，失手已成定局，唯一能控制的是繼續相信下一球。最終在最後5分鐘落後三球的絕境下，他配合隊友，放開包袱連入4球，助球隊奇蹟逆轉奪冠。
比起賽果，這場勝仗讓他迎來心態上的覺醒：「先前失敗，絕不代表以後都會失敗。只要事情還未結束，就不要自己先放棄。」這份不輕易認輸的信念，自此成為他日後應對健美備賽及人生低谷的核心支柱。
棄安穩學科 挑戰極致健美
Steven最初入讀港大主修風險管理，只因覺得出路穩定。但入讀後他很快意識到，自己真正會主動花時間鑽研的，始終是運動、營養與人體結構。為了追尋純粹的熱情，他毅然轉讀營養學並輔修運動科學，開始思考如何將這些知識轉化為幫助其他運動員和改善大眾健康的利器。
畢業後他成為健身教練，更決定挑戰「HKNBF自然健美大賽」。然而，備賽卻是一場消磨意志的地獄訓練。「健美沒有休息日，幾個月內24小時都處於極低體脂的備戰狀態。每日醒來就是全身乏力，滿腦子只想著吃。」家人當時難以理解，為何他要為一場比賽承受如此嚴苛的飲食控制，甚至犧牲與家人的相處時間，但最終依然選擇默默支持。
回望這段艱苦的經歷，Steven毫不後悔，反而充滿感激。長時間的飲食控制、飢餓與疲勞，令他真正體會到紀律、犧牲與延遲滿足的意義：「當你毫無動力、疲憊不堪，甚至很想放棄時，仍然選擇去完成自己承諾過的事，這個過程本身就會改變一個人。」這次經歷讓他明白，挑戰極限能建立強大的心理韌性，但真正的成熟，是懂得何時該全力以赴，何時該意識到某些狀態並不適合長期維持。
因傷成治療師 到拍片拆解迷思
從營養學跨界到物理治療，源於自身與客人的雙重經歷。運動員時期，Steven曾受嚴重的肩傷及腰痛困擾，物理治療師不僅為他減輕了痛楚，更助他重建重返球場的信心。後來擔任教練時，面對受痛症困擾的客人，他深感單靠訓練與營養知識並不足夠，最終決定接受完整的物理治療專業訓練：「我希望不只幫人訓練，更能親手醫治痛症。」。
此外，他一直希望將正確觀念分享給大眾。2024年開始經營Instagram頻道後，他多條以醫學實證拆解日常健康迷思的影片，獲得廣泛迴響。其中「熱食是否需要放涼才放進冰箱」的影片累積超過200萬次觀看，也有其他影片錄得超過百萬次觀看。
面對網民大讚他「永遠自律」，Steven笑言自己也會放空、看看YouTube：「自律不是時刻逼自己做到極致，而是持續作出對長遠有益的選擇。訓練是自律，懂得休息和恢復也是。」
伴中風伯伯學行 絕望化希望
昔日鍛鍊出的「逆境韌性」，如今成了他陪伴病人度過復健難關的最佳武器。在醫院實習期間，他遇到一位因中風需依賴拐杖、情緒低落的七旬伯伯。Steven以耐心感染對方，隨著訓練漸見成效，伯伯的態度迎來了180度轉變。
「有次我想讓他休息，他竟說：『我唔休息啦，我分秒必爭！』」原來伯伯希望盡快康復，再次和家人去旅行。出院時，伯伯用受中風影響的那隻手，親手寫了一張很長的感謝卡給Steven，其中一句「不忘初心」尤其令他深受感動。那一刻，Steven體會到醫療的本質，就是陪伴病人將絕望化為希望。
健康非安逸 旨在建強大身心
經歷過運動員的高強度、健美的極致鍛鍊，到如今每天面對不同傷患，Steven對健康有了更透徹的理解。「對我來說，真正的健康不是人生沒有辛苦的階段，而是建立一個足夠強大的身體和心態，讓自己有能力面對困難，也有自由追求自己想要的人生。」
無論是物理治療、訓練還是營養，Steven認為最終目的都是幫助一個人「建立能力」：由受傷後重新站起來、重返運動，到年紀漸長後仍然可以去旅行、行樓梯、照顧自己，盡量保留選擇自己生活的能力。「我希望做的不只是處理眼前的問題，而是幫一個人建立足夠強大的身體和心態，讓他有更多選擇，去過自己想要的人生。」
編輯：布巧林
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