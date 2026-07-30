憑逆境韌性斷骨上陣到極致健美 轉任治療師重塑真正健康觀 助大眾建立強大身心

甚麼是真正的健康？體脂夠低，每日吃水煮雞胸？經歷過極致健美備賽的物理治療師余維全Steven，對此有著深刻的體會。從昔日為比賽挑戰身體極限，到如今在病房耐心陪中風伯伯重新學行，他將運動、營養與臨床經歷融會貫通，對「健康」二字有了徹底的領悟。近日他接受《日日健康》專訪，細說這段從逆境、韌性到成長的軌跡，告訴大家一套能陪你走到老、有能力面對人生的健康觀。

