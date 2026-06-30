保健品｜30歲女日日食保健品「養生」 劇烈背痛驚見3cm腎結石 專家警告4種成份必須注意
30歲女每日食多款保健品 腰背劇痛揭巨大腎結石
綜合《BBC》等外媒報道，美國西雅圖30歲網紅Ginger Smith，3年前開始服用不同保健品。由於工作關係，她經常收到各種免費保健品，而她亦曾服用高劑量維他命C、維他命D、薑黃素，以及消脹氣保健品。最初兩年她身體並異常，甚至自覺更健康有活力。直至出現劇烈下背痛，她到醫院接受血液及超聲波檢查後，驚揭腎臟內有一粒體積相當大的腎結石，直徑約2至3cm，大到需要手術取出。Ginger Smith形容：
「我從沒想過為了改善健康，我竟然會落到這種下場。」
手術後戒食保健品 只食1粒綜合維他命
Ginger Smith花數月時間才從腎結石手術中復元。她現時已回復工作，日常只服用1粒綜合維他命。她指自己現在感覺和以往服用多款保健品時一樣健康有活力。
調查：近5分1人每日食4款或以上保健品
英國消費者組織「Which?」一項調查發現，76%受訪者定期服用至少1種保健品，當中包括維他命、礦物質、Omega-3、益生菌及草本保健品；近5分1人更每日服用4種或以上。
有專家指近年見到越來越多患者出現肝臟、腎臟及腸胃問題，懷疑與服用太多、太雜保健品有關。營養師亦指出，部分人開始以為食藥丸比食物更有效，但事實並非如此。英國皇家全科醫師學院主席Victoria Tzortziou Brown提醒，病人未必意識到自己正在重複攝取某些成分，或者已超出建議劑量。
專家警告：草本保健品亦可傷肝
不少人以為「天然」、「草本」就一定安全，但專家提醒，草本保健品同樣可能對肝臟造成負擔。西班牙馬德里拉巴斯大學醫院腸胃科醫生Pedro de Maria Pallares表示，近年有更多患者因草本保健品引發肝臟問題而求診。
他提到，部分患者初時會否認自己有服藥，醫生排除其他病因後再追問，才發現患者其實一直服用多種保健品。美國研究亦顯示，約20%藥物性肝損傷病例，與草本及飲食補充劑混合使用有關。以下成分在高劑量服用時，尤其需要留意肝臟風險：
- 維他命A
- 麩醯胺酸
- 南非醉茄，又稱睡茄
- 綠茶萃取物
肝臟有一定修復能力，但若長期高劑量服用，仍可能引致慢性問題。尤其本身有肝病、腎病、長期服藥、懷孕、長者或慢性病患者，更不應自行長期混搭保健品。