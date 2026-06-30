保健品｜30歲女日日食保健品「養生」 劇烈背痛驚見3cm腎結石 專家警告4種成份必須注意

想身體好，很多人會買維他命、魚油、益生菌、膠原蛋白、草本保健品，甚至每天同時食幾款。不過保健品並非食得愈多愈好。一名30歲女子長期服用多種保健品，初時自覺精神充沛，兩年後卻因劇烈下背痛求醫，檢查驚揭腎臟已有結石，需做手術取出。專家提醒，盲目配搭、重複攝取或長期高劑量服用保健品可能增加肝臟、腎臟及腸胃負擔。

