港大健康創科盃逾84間中學參與 學生研AI偵測「肌少症」系統奪冠
突破地域界限 跨學科思維破解現實醫學難題
本屆大賽以「健康科技與創新」為核心主題。自2026年初啟動以來，歷經初賽及準決賽的層層嚴格遴選，最終10支實力雄厚的頂尖隊伍成功殺入決賽。在決賽現場，參賽同學無懼挑戰，自信地向由港大醫學院教授組成的專業評審團匯報其中創方案。
青年人的創意與同理心在此交融。各參賽隊伍靈活運用科學、工程及大數據分析等跨學科知識，針對專注力失調及過度活動症（ADHD）、糖尿病、中風及柏金遜症等當前社會迫切關注的健康議題提出多元構思。從慢性疾病管理、精神健康支援，到智能監測與復康輔助科技，同學們精準洞察社會需求並轉化為實踐潛力極高的方案，獲得評審團的一致高度讚譽。
從「肌少症」到癌症篩查 跨學科創意
經過激烈的比拼，最終由聖保祿學校憑藉「肌肉感測器與人工智能結合項目」脫穎而出，勇奪冠軍寶座，該項目為高齡化社會面臨的肌少症問題提供了嶄新且具前瞻性的解決方案。
亞軍由東華三院黃笏南中學奪得，他們研發出一套非侵入性的大腸癌篩查系統，大幅提升臨床篩查的便利性；季軍則由拔萃男書院獲得，其設計的系統能高效評估中風風險並實時記錄生命體徵。三甲作品均展現出極高的技術可行性與社會關懷。
科技交融人文關懷 頂尖導師期盼未來醫療領袖
教育局局長蔡若蓮博士在致辭時表達了對同學的肯定：「這項比賽提供了一個絕佳平台，充分展現香港青少年在發揮無限創意克服挑戰的同時，始終對周遭的人和事保持關懷。這與教育局一直以來致力與各界攜手合作，培育兼具數字素養與人文關懷精神的人才目標高度契合。」
港大醫學院院長劉澤星教授亦對同學的卓越表現感到欣喜與自豪：「參賽同學展現出非凡的跨學科整合能力，靈活運用人工智能與數碼科技，憑藉以人為本的精神回應現實世界的醫療挑戰。尤其令人鼓舞的是，同學具備同理心與洞察力，能主動關注健康議題，這正是推動創新實現落地的關鍵。我深信這種激發創新精神與社會責任感的學習歷程，將有助培育具前瞻視野與實踐能力的未來醫療領袖。」
不止於比賽 更是科技與同理心的夢想孵化器
香港津貼中學議會主席李伊瑩校長向所有通力合作的學校及機構致謝，並指出：「今天的成果是我們共同旅程中的一個重要里程碑。我們期望同學把這份創新精神帶進未來的學習和事業中，將創意轉化為切實可行的醫療改善方案。只要大家攜手合作，定能為下一代打造一個更健康、更具創科活力的香港。」
比賽召集人、港大醫學院院長資深顧問陳應城教授則從技術層面補充：「賽事為科技與人工智能的協同創新提供了理想平台。很多同學不但理解人工智能及數碼平台等技術的運作原理，更懂得如何在真實醫療情境中審慎應用，提出具前瞻性及實際價值的方案，促進學術學習與實際應用的結合。」
走進瑪麗醫院前線 承載區域智慧持續領
「香港健康創科盃」不僅僅是一場競賽，更是引領中學生提早體驗大學科研與臨床醫學的啟蒙起點。為了將創意真正轉化為「影響力」，決賽得獎隊伍將獲得黃金機會——參與由港大醫學院與瑪麗醫院合辦的暑期課程。同學們將在頂尖醫學導師的帶領下，親身走進醫院工作前線與前沿實驗室，深度體驗臨床環境，拓寬專業視野。
展望未來，劉澤星教授強調，港大醫學院及各合作夥伴將持續優化及擴展賽事，深化香港與大灣區的科研交流，吸引更多年輕新血加入，為提升香港以至整個區域市民的健康福祉貢獻更多充滿智慧的創新方案。