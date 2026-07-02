港大健康創科盃逾84間中學參與 學生研AI偵測「肌少症」系統奪冠

由香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）與香港津貼中學議會聯合主辦的旗艦盛事——第二屆「香港健康創科盃（Hong Kong InnoHealth Cup）」決賽及頒獎典禮，已於本月27日（星期六）圓滿落幕。承接2025年首辦的強勢，本屆賽事規模再創高峰，成功吸引來自香港及粵港澳大灣區共84所中學、超過570名中學師生踴躍參與。今年大會更首度打破地域界限，邀請大灣區中學同台競逐，為兩地青年在醫療創科領域的互動注入跨地域的協同效應，共同為區域公共衞生挑戰尋求創新解方。

