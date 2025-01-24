蕁麻疹｜一出門就生風癩周身紅斑？ 蕁麻疹病因+類型+紓緩方法指南
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冬天室外室內溫差有時十分大，或者出門遇到冷風吹，有機會導致敏感人出現蕁麻疹（俗稱「風癩」），皮膚出現紅斑和痕癢，而溫差有對幼童肌膚的影響可能更大，今次請到全科醫生陳樂詩醫生為大家分享更多蕁麻疹資訊。
蕁麻疹目錄
蕁麻疹是皮膚疾病還是免疫系統失調？
蕁麻疹是一種常見的皮膚過敏反應，會導致皮膚出現紅色斑塊並伴有強烈瘙癢感。其發作原因包括食物過敏、藥物反應、感染或環境變化等因素。一般而言，蕁麻疹的症狀會在數小時內出現，並可能持續數天。大部分情況下，這屬於短期的皮膚問題，但若超過六週仍未緩解，則可能發展為慢性蕁麻疹。
蕁麻疹的發生與免疫系統密切相關，雖然它主要表現在皮膚，但其根本原因往往來自於免疫反應。
- 當過敏原（如食物、藥物或感染）刺激免疫系統時，肥大細胞會釋放組織胺，引發皮膚紅腫與瘙癢
- 這些免疫反應導致皮膚出現典型的蕁麻疹症狀，如紅腫、斑塊及灼熱感
女性患病機會更高？ 4類人蕁麻疹高危
研究顯示，女性的發病率略高於男性，可能與生理特性及免疫機制有關。某些特定族群較容易受到蕁麻疹的影響，特別是以下幾類：
- 過敏體質者：具有家族過敏史的人，其免疫系統較為敏感，容易對環境中的刺激產生過度反應。
- 自身免疫疾病患者：紅斑狼瘡、甲狀腺疾病等免疫失衡問題，可能增加罹患蕁麻疹的機率。
- 免疫力較低者：如幼童、老年人和孕婦，由於免疫系統較脆弱，更容易受到過敏原影響。
- 環境與生活習慣影響：
- 壓力過大
- 睡眠不足
- 飲食不均衡
- 氣溫劇烈變化
蕁麻疹3大典型症狀 演變成慢性或需長期食藥
蕁麻疹的典型症狀包括皮膚上出現紅色、隆起的斑塊，形狀不規則，並且伴隨劇烈的瘙癢感，對患者的日常生活造成影響。
此外，部分患者可能會經歷：
- 局部或全身腫脹，特別是面部、四肢等部位
- 灼熱與不適感，可能影響日常活動
- 症狀反覆發作，有時好轉，有時又會惡化
若症狀持續超過六週，則可能演變為慢性蕁麻疹，需尋求醫療建議。
3個方法判斷蕁麻疹類型
|蕁麻疹類型
|急性蕁麻疹
|慢性蕁麻疹
|發作情況
|突然發作，症狀通常在數分鐘至數小時內消退
|持續六週以上，甚至可能長達數月或數年。
|發作原因
|主要由食物、藥物或感染引起。
|可能與自身免疫失衡、內分泌變化或感染有關。
|治療方法
|可透過抗組織胺藥物緩解症狀。
|需採取更長期的免疫調節與抗過敏治療。
導致蕁麻疹的過敏原種類繁多，最常見的包括：
- 食物：海鮮、堅果、乳製品、柑橘類水果
- 藥物：阿司匹林、抗生素、中草藥
- 感染：鏈球菌、流感病毒、寄生蟲感染
- 物理刺激：溫度變化、摩擦、壓力等外部因素
- 其他誘因：心理壓力、荷爾蒙變化、化學品（如肥皂、防曬霜）
幼童2大原因容易出現蕁麻疹 家長必讀紓緩指南
幼童的免疫系統尚未完全發育，對外界的刺激較為敏感，特別是在氣溫變化劇烈的季節交替時，更容易受到影響。此外，幼兒飲食變化較大，若攝取某些高風險食物，如乳製品、雞蛋或海鮮，可能更容易發生過敏反應。
家長可以透過以下方式幫助孩子緩解症狀：
- 避免過敏原
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- 局部舒緩方式
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- 必要時尋求醫療協助
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家長警惕 出現3癥狀應立即就醫
蕁麻疹不僅會出現在皮膚上，嚴重者可能引起全身反應，例如呼吸困難、血壓下降等，若幼童出現以下情況，應立即前往醫院急診：
- 呼吸困難或喉嚨腫脹
- 全身性反應，如噁心、頭暈、血壓下降
- 過敏性休克跡象，如意識模糊、極度虛弱
蕁麻疹可以完全治癒嗎？
急性蕁麻疹通常可自行痊癒，但慢性蕁麻疹可能需要長期管理，透過調整生活習慣與藥物控制來減少發作。
服用抗組織胺藥物會有副作用嗎？
部分抗組織胺藥物可能導致嗜睡，但較新一代的藥物副作用較少，對日常生活影響較低。
如何預防蕁麻疹復發？
避免已知過敏原、保持規律的生活作息、維持皮膚健康，並在必要時使用抗過敏藥物來預防發作。
圖片來源：設計圖片