營養免疫學｜防護指南：烹調不當維他命恐全流失！一招輕易增強免疫力
究竟哪些維他命對免疫力最為重要？我們該如何從日常飲食中攝取？又該如何避免烹調過程中的營養流失，達到精準補給的目標？以下為大家深度拆解。
守護免疫力的核心維他命與關鍵食材
想要構築穩固的免疫防護網，必須協同攝取多種具備抗氧化、黏膜防禦與細胞活化功能的維他命：
維他命 A（腸道健康）：
維他命 A 負責維持呼吸道、腸道及皮膚等「第一道防線」的黏膜健康，阻擋病原體入侵。植物中的 β-胡蘿蔔素在人體內可轉化為維他命 A。
- 優質來源：胡蘿蔔、深綠色蔬菜（如菠菜、西蘭花）、南瓜、番薯。
維他命 B群（細胞能量與修復劑）：
維他命 B群（特別是 B2、B6、B12 與葉酸）是免疫細胞分裂與抗體製造的重要輔酶。缺乏 B群會導致黏膜修復變慢、免疫力下降且容易感到疲倦。
- 優質來源：非基因改造大豆、全穀物、蛋類、深綠色葉菜。
維他命 D（免疫調解大腦）：
維他命 D 不單止幫助鈣質吸收，更是活化免疫細胞（如 T 細胞和巨噬細胞）的重要關鍵。補充足夠的維他命 D 能調節免疫反應，降低呼吸道感染的風險。
- 優質來源：黑木耳、菇類、蛋黃、鮭魚，以及透過曬太陽由皮膚自行合成。
維他命 C（抗氧化與免疫活性劑）：
維他命 C 能促進白血球的吞噬作用，並強化抗體活性，同時具備強大的抗氧化能力，保護免疫細胞免受自由基破壞。
- 優質來源：奇異果、柑橘類水果、青椒、番石榴。
烹飪方法如何損害維他命活性？
許多人習慣將蔬菜「白烚（水煮）」或高溫久炒，認為這樣吃最清淡健康。但從營養學角度來看，不當的烹調方式是破壞維他命活性的「最大推手」：
- 水溶性維他命的流失：維他命 C 和 B群屬於水溶性，極易溶解於水中。當蔬菜被長時間浸泡或放入水中經高溫白烚時，大部分的維他命會直接釋放到菜湯中。若只吃菜而不飲湯，攝取到的防護營養便會大幅減少。
- 高溫與時間的雙重破壞：大部分維他命（特別是維他命 C）對熱力極為敏感。高溫長時間拌炒或燉煮，會令維他命的化學結構發生改變，導致其活性完全消失（Damage）。
- 缺乏油脂引導：維他命 A 和維他命 D 屬於脂溶性營養素，需要油脂的參與才能被腸道有效吸收。如果單純用清水汆燙或無油水煮，人體對這類護體營養的吸收率將會變得微乎其微。
最方便的精明補給對策
對於節奏快速的香港上班族而言，每餐要顧及食材多元化，又要精準控制烹調時間與油量，以確保維他命活性不被破壞，執行難度極高。如果想簡單、直接且高效地最大化維他命與營養的吸收，從而全面提升免疫力，選擇進行營養強化的飲品是一項精明的 Self-care 策略。
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維他命 B 群支持日常活力：
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維持身體狀態未必需要複雜程序，重點在於均衡選擇與合適補充。了解成分及其作用，配合簡單健康的生活習慣，並在日常中適量加入如維他奶® 鈣思寶® 這類含鈣及多種維他命的植物飲品，有助建立穩定的日常營養基礎。