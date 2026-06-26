營養免疫學｜防護指南：烹調不當維他命恐全流失！一招輕易增強免疫力

在繁忙的都市生活中，維持強健的免疫系統是抵抗疾病與疲勞的關鍵。每當談及提升免疫力，大眾的第一反應往往是「補充維他命」。確實，維他命是維持人體免疫細胞正常運作、修復黏膜屏障不可或缺的微量營養素。然而，許多人雖然餐餐注重蔬果攝取，卻因不當的烹調習慣，導致這些珍貴的營養素在進入胃部前就已經被破壞殆盡。

