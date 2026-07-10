動物醫生的溫柔力量
動物醫生友善而且十分乖巧，即使對陌生環境感到好奇，仍然乖乖地待在同行義工的腳邊，準備與小朋友近距離互動。小朋友們輪流輕輕撫摸動物、餵食小零食，並在義工指導下進行簡單的互動遊戲。不知不覺間，連原本較為害羞或容易感到不安的小朋友都能漸漸放開懷抱，享受與動物醫生互動的時光。
安定情緒提升專注
其中一位患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）的小朋友起初顯得有點緊張，身體不安地轉動，注意力難以集中。透過護士溫柔引導，她慢慢觀察小狗的動作──小狗安靜地站在她面前，原來小狗正在耐心等待她的回應。
在護士、媽媽及動物醫生團隊的陪伴及鼓勵下，小朋友逐漸把注意力放回眼前的小狗身上，冷靜下來，並嘗試伸手及發出簡單指令。成功互動後，她慢慢展露放鬆而自信的笑容。與此同時，媽媽亦全程在旁，靜靜觀察孩子由坐立不安至能夠專注、等待和溫柔回應小動物的過程。看到孩子努力嘗試和興奮分享，媽媽感到十分欣慰。
發現孩子們的另一面
除了家長，我們亦從孩子們注視著小動物的眼中看見了別樣的光彩。對於有特殊學習需要的小朋友而言，在日間醫院學習，練習專注力、社交和調節情緒等技巧，未必是簡單輕鬆的事。然而，從等候、接觸小動物到與他人分享的過程中，他們表現得比平日上課更穩定、更配合，與同學之間的相處亦變得更融洽。孩子們小心翼翼的神情、燦爛的笑容及雀躍的小跳步，都讓我們更期待他們將所學應用於日常生活中，持續穩步成長。
醫社攜手照顧兒童及青少年精神健康
動物醫生到訪，不僅是拓展視野的課外活動，更是一段促進情緒調節、專注培養及自信建立的療癒歷程。透過醫護團隊、跨專業人員、家長及動物義工的共同協作與支持，孩子可以在被理解與接納的環境中慢慢尋回更穩定、更有信心的自己。我們衷心感謝社區及病人資源部，以及一眾動物醫生義工的安排，悉心準備之餘，亦照顧每位小朋友的情緒需要，讓活動得以安全順利地進行。我們期待未來有更多合作機會，攜手為孩子帶來更豐富的支援與體驗。
專欄：輕鬆講‧醫事Talk
撰文：東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年精神科日間醫院團隊