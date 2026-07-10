「姐姐，我可以與這位『醫生』握手嗎？」一位小朋友緊張地扭著手指，定睛看著眼前的「醫生」。在社區及病人資源部的安排下，熱心的義工連同多隻可愛的動物醫生日前到訪東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年精神科日間醫院，為剛下課的小朋友帶來一場溫馨歡樂的特別活動。

