動物醫生的溫柔力量

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「姐姐，我可以與這位『醫生』握手嗎？」一位小朋友緊張地扭著手指，定睛看著眼前的「醫生」。在社區及病人資源部的安排下，熱心的義工連同多隻可愛的動物醫生日前到訪東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年精神科日間醫院，為剛下課的小朋友帶來一場溫馨歡樂的特別活動。

動物醫生友善而且十分乖巧，即使對陌生環境感到好奇，仍然乖乖地待在同行義工的腳邊，準備與小朋友近距離互動。小朋友們輪流輕輕撫摸動物、餵食小零食，並在義工指導下進行簡單的互動遊戲。不知不覺間，連原本較為害羞或容易感到不安的小朋友都能漸漸放開懷抱，享受與動物醫生互動的時光。

安定情緒提升專注

其中一位患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）的小朋友起初顯得有點緊張，身體不安地轉動，注意力難以集中。透過護士溫柔引導，她慢慢觀察小狗的動作──小狗安靜地站在她面前，原來小狗正在耐心等待她的回應。

在護士、媽媽及動物醫生團隊的陪伴及鼓勵下，小朋友逐漸把注意力放回眼前的小狗身上，冷靜下來，並嘗試伸手及發出簡單指令。成功互動後，她慢慢展露放鬆而自信的笑容。與此同時，媽媽亦全程在旁，靜靜觀察孩子由坐立不安至能夠專注、等待和溫柔回應小動物的過程。看到孩子努力嘗試和興奮分享，媽媽感到十分欣慰。

發現孩子們的另一面

除了家長，我們亦從孩子們注視著小動物的眼中看見了別樣的光彩。對於有特殊學習需要的小朋友而言，在日間醫院學習，練習專注力、社交和調節情緒等技巧，未必是簡單輕鬆的事。然而，從等候、接觸小動物到與他人分享的過程中，他們表現得比平日上課更穩定、更配合，與同學之間的相處亦變得更融洽。孩子們小心翼翼的神情、燦爛的笑容及雀躍的小跳步，都讓我們更期待他們將所學應用於日常生活中，持續穩步成長。

醫社攜手照顧兒童及青少年精神健康

動物醫生到訪，不僅是拓展視野的課外活動，更是一段促進情緒調節、專注培養及自信建立的療癒歷程。透過醫護團隊、跨專業人員、家長及動物義工的共同協作與支持，孩子可以在被理解與接納的環境中慢慢尋回更穩定、更有信心的自己。我們衷心感謝社區及病人資源部，以及一眾動物醫生義工的安排，悉心準備之餘，亦照顧每位小朋友的情緒需要，讓活動得以安全順利地進行。我們期待未來有更多合作機會，攜手為孩子帶來更豐富的支援與體驗。

東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年精神科日間醫院日前迎來可愛的動物醫生，在社區及病人資源部及動物醫生義工的安排下，為剛下課的小朋友帶來一場特別活動。（圖片來源：醫院管理局）
東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年精神科日間醫院日前迎來可愛的動物醫生，在社區及病人資源部及動物醫生義工的安排下，為剛下課的小朋友帶來一場特別活動。（圖片來源：醫院管理局）
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透過醫護團隊、跨專業人員、家長及動物義工的共同支持，動物醫生到訪不但有助拓展孩子視野，更能促進情緒調節、專注培養及建立自信。（圖片來源：醫院管理局）

專欄：輕鬆講‧醫事Talk

撰文：東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年精神科日間醫院團隊

圖片來源：醫院管理局

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