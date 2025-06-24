急症醫生學毒理又讀中醫 嚴建明「不斷讀」只想為病人行多一步
不斷進修讀急症、毒理、中醫
先後讀多科並取得專業資格，嚴建明形容急症室工作如同偵探，只能靠有限資訊判斷，為病人提供最合適治療，「不斷讀」只因他深明自己在某些專科知識上的不足，「病人來到急症室，往往身處生命中最危急的時刻。我希望自己能有足夠能力，為他多走一步。」故他先後接受急症訓練及臨床毒理學訓練。
隨後因留意到市民屢因自行混用中藥中毒個案增加，為加深了解便報讀中醫課程；及後，他加入威院深切治療部再取得麻醉（危重病學）專業資格。
教師爸爸要求高 自幼打好根基
嚴建明出身小康之家，父親曾在內地當教師，隨後舉家移居香港，從零開始努力奮鬥。父親對他管教甚嚴，對其寄予厚望，尤其重視他的學業和品格。故他在學業從不怠慢，成績一直名列前茅，更擔任學生社長、會長。
自幼語文能力扎實，嚴建明形容因筲箕灣慈幼小學非常重視英文訓練，要求學生背誦英文原文聖經詩歌，讓他打下結實的英文根基，升讀的聖公會林裘謀中學，同樣重視語文與品格教育，為日後醫學院的學習打下基礎。
外婆急病離世 種下從醫的種子
選擇讀醫，源於外婆突如其來的一場重病。外婆與他感情深厚，自小照顧他成長，對他疼愛有加。會考時，更由外婆與母親陪伴進入考場，給予他最大支持。但在會考後不久，外婆突然病倒，被送往威院急症室，後轉入深切治療部，數天後猝然離世。
當時他陪伴在旁，目睹深切治療部團隊不眠不休搶救病人，「很佩服他們工作時的專業態度、效率與人性關懷。我覺得這份工作非常有意義。」這段經歷，像種子一樣植入心中，引領他走上從醫之路。
「沙田友」對中大的憧憬
作為在沙田長大的「沙田友」，他一直對中文大學充滿憧憬。母校距離威院不遠，常看到中大醫學生出入，因而心生嚮往，加上自幼經常因病出入威院，對這間醫院有著特別情感，故高考放榜後，毫不猶豫報讀了中大醫學院，實現多年夢想。
願一生奉獻急症科
醫學院第四年，有六周自由選擇實習地點，他選擇最繁忙的伊利沙伯醫院急症室，因為「急症室是所有病症的起點，是最能實踐醫學知識的地方。」恩師何曉輝醫生也令他深明「行醫不只是完成職責，而是為病人多走一步，為生命多爭一分可能。」至近年進入人生瓶頸，嚴建明決定跳出框框尋求新挑戰，毅然決定轉戰私院。
太太是最強後盾 伴走最艱辛日子
嚴建明與太太結緣於中大崇基書院，迎新營相識，戀愛十年後步入婚姻，現育有一子。他笑言：「如果不當醫生，我可能也會像太太一樣做社工。」多年來，太太一直是他最堅實的後盾，在他忙於讀書、進修、值班時默默守護家庭，無怨無悔。「她陪我走過最辛苦的日子，從圖書館溫書到當值通宵，在我追夢的路上，她一直陪著我，從不埋怨。」
夢想做無國界醫生
談到人生最大理想，嚴建明毫不猶豫地說：「我想做無國界醫生。」他曾參與2005年南亞海嘯救援行動，親身體會到在資源極度匱乏的地方，醫生能發揮的影響有多深遠。多年來，他苦讀急症、危重病學與毒理學，就是希望有朝一日能整合所學，將知識真正落地，走到最需要的地方去，幫助最需要幫助的人。
行山、跑馬拉松紓壓
日夜輪班、壓力沉重，嚴建明坦言醫生的工作節奏難免緊張，「醫生工作壓力大是必然，重要的是如何找到平衡。」他靠跑步與馬拉松紓壓，也學會適時放慢腳步，享受與家人相處的時光，讓身心保持健康狀態、保持Work-Life Balance。他深信，唯有醫者本身健康，才有能力持續幫助他人。