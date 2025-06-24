急症醫生學毒理又讀中醫 嚴建明「不斷讀」只想為病人行多一步

「我希望自己能有足夠能力，為病人多走一步。」嚴建明讀急症、毒理甚至中醫，是全港首位同時擁有急症科、臨床毒理、麻醉（危重病學）三大專業資格的醫生，行醫多年不改初衷，至今仍堅守急症室前線。近日他接受《日日健康》專訪，娓娓道出從外婆病逝時埋下的從醫志願，到多年來苦讀進修，協助推動跨專科治療模式，細說自己對急症工作的熱愛，以及如何從緊湊步伐中放慢腳步。

