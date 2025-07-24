基孔肯雅熱｜袁國勇料本港會有輸入個案 長者感染或致嚴重併發症【附預防方法】
袁國勇指出，香港市民對基孔肯雅熱普遍欠缺免疫力，若病毒在社區傳播，爆發規模或相當嚴重。他強調，雖然基孔肯雅熱死亡率較低，但不應掉以輕心，確診者可出現皮疹、關節腫痛等症狀，關節炎更可能持續三個月甚至更長，導致關節提早退化。
長者及長期病患者屬高危 或引發嚴重併發症
袁國勇提醒，長期病患者及抵抗力較弱的長者如受感染，病毒有機會誘發心臟或腦血管疾病，呼籲高危群組特別留意，盡早採取防蚊措施，以減低感染風險。
他亦指出，面對新發傳染病，關鍵在於加強科研投入。他以新加坡為例，當地研究人員已發現約30種冠狀病毒，其中不少源於蝙蝠或雀鳥，他指人類難以適應野生動物的病毒及細菌，若繼續發展破壞其棲息地，相關病毒更易傳播，呼籲社會應尊重野生動物的生存權，避免捕捉或圈養，以降低跨物種感染風險。
食環署加強白紋伊蚊監察 防二次爆發
食環署防治蟲鼠主任主管李明偉在另一節目指出，基孔肯雅熱主要透過白紋伊蚊傳播，署方一直利用誘蚊器指數監察相關情況。他表示，6月為蚊患高峰期，白紋伊蚊指數與往年相若，署方會持續在各出入境口岸加強監察，一旦發現白紋伊蚊，將即時展開滅蚊工作。
李續指，署方亦透過全民滅蚊行動清理積水源頭，減低社區蚊患。他強調，基孔肯雅熱已屬法定呈報傳染病，若本港出現輸入個案，當局會追蹤患者曾到過的地點或工作場所，並加強環境清潔，防止社區二次傳播。
廣東爆疫輸入個案難免 症狀與登革熱重疊
感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，廣東部分地區近期已出現大規模基孔肯雅熱疫情，而香港與內地人流頻繁，預料出現輸入個案在所難免。他提醒，基孔肯雅熱與登革熱同樣由白紋伊蚊傳播，兩者有高度重疊風險。
曾解釋，兩種疾病的患者均會發燒及出現皮疹，但基孔肯雅熱更易引起持續性的關節痛，即使退燒後仍感不適；而登革熱患者則常見骨痛及皮膚出血點。他呼籲醫護人員加強警覺，辨別類似症狀。
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甚麼是基孔肯雅熱？
基孔肯雅熱是一種由白紋伊蚊傳播的病毒性疾病，常見症狀包括發燒、皮疹及嚴重關節痛。關節炎症狀可持續數星期至數月，部分患者更會提早出現關節退化。
誰屬於基孔肯雅熱的高風險群組？
長期病患者及長者屬高風險人士，感染後可能出現心臟或腦血管併發症，需特別注意防蚊措施。
如何預防基孔肯雅熱？
預防方法包括：穿著淺色長袖衣物、使用防蚊劑、清除積水防止蚊蟲滋生，以及避免捕捉或接觸野生動物，以減低新病原體傳播風險。