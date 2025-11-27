大埔五級火｜社區資源整合：臨時庇護中心、醫療站、支援熱線、各界物資及緊急服務

2025年11月26日，大埔宏福苑發生五級火警，各界正迅速動員，提供緊急援助和全面的支援服務。本文旨在整合最新的社區救助資源，讓受影響的市民、家屬以及提供協助的熱心人士，能迅速找到所需的支援方式，共同面對難關。

