大埔五級火｜社區資源整合：臨時庇護中心、醫療站、支援熱線、各界物資及緊急服務
失蹤人士查詢
警方已設立傷者查詢熱線，市民如懷疑親友在今次火警中失蹤，可致電警方熱線1878 999求助
政府跨部門支援
大埔民政事務處-雅麗氏何妙齡那打素醫院援助站 查詢熱線：2658 4040
沙田民政事務處-威爾斯親王醫院援助站 查詢熱線：3505 1555
社署大埔區服務中心全日開放
社署表示，署方已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站，按受影響居民的福利需要提供協助；各公立醫院的醫務社工亦正為傷者及相關家屬提供情緒支援。區內有需要的居民可到臨時庇護中心向社工或專業支援人員尋求協助。
社署已要求大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心（服務中心）全日開放運作，提供充足照顧服務，以支援當區暫時未能照顧子女的家長。相關服務中心地址如下：
受災市民補領身份證毋須預約
入境處宣佈，受大埔宏福苑火警影響的市民如需補領香港身份證，可在辦公時間內前往任何一間人事登記辦事處辦理申請，無需預約。有關各辦事處的地址及辦公時間請見下圖：
基層醫療署設醫療站 朝8晚8提供醫療協助
基層醫療署已經於所有因應大埔宏福苑火警事故開放的臨時庇護中心設立醫療站，為有需要的居民提供即時醫療和藥物支援。醫療站每日上午八時至晚上八時為有需要的居民提供適切醫療協助，包括基本醫療評估和轉介服務、處理輕微創傷、處方藥物（包括根據病歷提供所需的藥物補充），以及心理支援，以協助處理非緊急醫療需求。
24小時「情緒通」18111精神健康支援熱線昨日（11月26日）亦已即時增派人手，以應對市民因事件而可能產生的情緒困擾。
心理及情緒支援熱線
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222／2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
東華三院芷若園：18281
社會福利署：2343 2255
青少年身心導航服務：3413 1543
生命熱線青少年專線：2382 0777
香港輔導及心理學會（WhatsApp）：6218 1084（粵語及英語）
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk
社區物資及緊急服務援助
- 屈臣氏集團宣布，今午（27日）1時起，集團將於大埔區以下指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要者免費使用及領取。【詳情按此】
- 麥當勞表示，大埔區麥當勞（大埔墟、太和及昌運）會為受火災影響的居民提供免費食物及飲品。今早（27日）會安排到以下中心送上1000份早餐：東昌街體育館、東昌街社區會堂、富善社區會堂、太和鄰里社區中心、大埔墟社區會堂【詳情按此】
- 譚仔三哥米線於facebook宣布，位於大埔4間分店今明兩天（27日及28日）即時為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品。4間大埔分店包括：(1)大明里18-20號地下B舖、(2)曉運路10號運頭塘邨運頭塘新城地下3&4號舖、(3)安慈路2號八號花園地下18-19號舖、(4)安埔路12號富善邨富善商場2樓S203號舖【詳情按此】
- 一田超市宣布，安排運送物資到廣福邨賽馬會大埔青少年綜合服務中心，包括：枕頭、棉被、毛氈、餅乾及零食、紙包飲品【詳情按此】
- 大埔超級城表示，D區內提供樽裝水及餅乾，以及免費行動電源租借服務【詳情按此】
- 豐盈動物專科及急症醫院表示，提供免費動物緊急義診服務，包括按臨牀情況提供即時治療及藥物【詳情按此】
- 位於新界洪水橋德興樓的24小時社區動物醫院「N24」因應宏福苑火災提供寵物緊急社區救援，診金以及X-ray免費。寵物如需醫療支援，相關人士可直接致電29565999。【詳情按此】