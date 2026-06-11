打工仔特異功能：搭車瞓覺到站自動起身+全靠大腦「監聽系統」！完美Timing叫醒你！

在港鐵或巴士車廂，總會見到不少上班族或學生在座位上熟睡，頭部隨著列車節奏搖晃。沒有錯，香港人長工時、高壓力的生活模式，令公共交通工具成為了最佳的補眠聖地。當你仔細觀察，會發現一個極度神奇的現象：即使周圍的列車行駛聲、乘客交談聲再吵耳，他們依然能無動於衷；但只要車廂廣播輕輕播出一句「下一站…」，他們的大腦就像裝了精準的 GPS 一樣，瞬間驚醒並完美地步出車廂。

