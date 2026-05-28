剩係鍾意loop舊劇？ 研究揭舊劇背後神奇魔力 係心靈避風港！越睇越有味道！
相信不少人都有個習慣：一套好劇翻看十多次、同一首歌無限重播，甚至每年去同一個地方旅行。你以為這只是單純的「念舊」或消磨時間？其實在美國Journal of Consumer Research紀錄過有學者做過研究，發現我們這種「主動重溫」的行為，背後藏著非常複雜的心理原因，對大腦有意想不到的好處！
尋找「情緒保證」
生活充滿未知，但重溫舊作可以給我們絕對的「結果保證」。研究指出，再次體驗熟悉的事物能讓大腦更有效率地處理情緒。因為我們早就知道劇情的發展，這種「一切盡在掌握之中」的感覺，讓我們能準確得到想要的心情（例如放鬆、安慰或大笑）。在忙碌的生活中，這是一個完全零風險的心靈避風港。
發掘隱藏「彩蛋」
為甚麼看同一個畫面依然不會覺得悶？其實重溫可以大大提升觀賞體驗。當我們不需要再花心力去理解故事大綱時，注意力就會自然轉移，讓我們發現第一次看時可能錯過的隱藏細節。這種重新發現的過程，不但為舊事物帶來新意義，也讓我們對作品有更深的體會。
啟動心理時光機 促進自我反思
研究人員發現，重溫舊作絕對不是單純的懷舊，它更像是一面反映個人成長的鏡子。這種行為把過去、現在和未來的經歷連在一起，幫助我們思考人生。透過再次欣賞同一部作品，我們會驚訝地發現自己在心態、理解能力和欣賞角度上都有了改變和成長，從而更了解自己。
建立專屬共同回憶
有時候我們想翻看、重溫，其實是為了和最愛的人一起分享。例如和伴侶舊地重遊、和死黨一起因同一經典畫面大笑、吃飯一起大聲談論某個劇情或角色，這種重溫行為會加深人與人之間的情感連結。這不單是消磨時間，更是創造屬於大家專屬的儀式感和共鳴，讓彼此的關係更緊密。
滿足深層心理需求
重溫的行為滿足了我們放鬆、重整心情、尋找共鳴和反思等多種核心心理需求。有趣的是，這種心理更在現實中撐起了龐大的經濟市場！無論是電影公司靠經典作品讓全球觀眾反覆觀看，還是旅遊勝地吸引旅客舊地重遊，這種強烈的消費動機，正是商業成功的最大關鍵。
下次再被人笑你為何又在看同一集劇集時，不妨大方告訴對方：你這是在進行高階的大腦情緒管理和自我探索！