剩係鍾意loop舊劇？ 研究揭舊劇背後神奇魔力 係心靈避風港！越睇越有味道！

相信不少人都有個習慣：一套好劇翻看十多次、同一首歌無限重播，甚至每年去同一個地方旅行。你以為這只是單純的「念舊」或消磨時間？其實在美國Journal of Consumer Research紀錄過有學者做過研究，發現我們這種「主動重溫」的行為，背後藏著非常複雜的心理原因，對大腦有意想不到的好處！

