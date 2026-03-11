大腸癌｜晚期五年存活率僅9% 雙免疫治療可升至七成 團體促納入一線治療
大腸癌晚期存活率僅約9%
癌症資訊網慈善基金及香港消化道腫瘤學會指出，過去十年（2014-2023年）本港大腸癌整體發病率雖呈下降趨勢，但確診晚期大腸癌的五年存活率僅約9%，意味九成患者在確診後五年內逝世。由於傳統化療療效有限且副作用較多，難以大幅延長患者的存活期。
香港消化道腫瘤學會副會長、腸胃肝臟科專科醫生雷諾信指出，大腸癌的成因至今未明。高風險因素包括：年齡超過50歲、有相關家族病史、常進食紅肉或加工肉類、超重（BMI ≥ 25）、酗酒或有吸煙習慣。由於大腸癌初期未必有明顯徵狀，當患者察覺不適時往往已屆中晚期，未必能進行根治性治療，故透過篩查及早發現並獲得適切方案，對提升生存機會至關重要。
雙免疫治療患者生存率大幅提升至七成
近年醫學界發現，透過「生物標記測試」可精準針對患者的腫瘤特性，判斷更適合的治療方案。香港消化道腫瘤學會會長、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安引述臨床研究指，針對帶有MSI-H（微衛星不穩定高）或dMMR（錯配修復缺陷）生物標記的晚期大腸癌患者，雙免疫治療療效顯著：
- 傳統化療： 患者3年無惡化存活率僅11%
- 單免疫治療： 存活率可提升至42%至58%
- 雙免疫治療： 存活率更可大幅跃升至約71%
林醫生指，此療法不僅延長無進展存活期，更為部分患者帶來長期緩解機會，已成為特定晚期大腸癌患者的標準治療選項。
現年65歲的患者莫先生，於2019年確診第2期大腸癌，接受手術後情況一度穩定。至2020年發現癌細胞擴散至肺部，其後接受肺部手術，以及藥物和放射治療控制病情。為對抗癌症，他曾使用10多種抗癌藥物，包括化療及標靶治療，但傳統治療亦帶來明顯副作用，如手腳長時間麻痺、髮量減少、牙肉嚴重萎縮，甚至牙齒脫落，生活質素大受影響，而控病效果亦未如理想。
莫先生一直積極尋找新的治療方案，期望更有效控制病情，同時亦參與病人組織活動，以自身經歷鼓勵其他病友。近日他再發現肝臟出現新腫瘤，將盡快覆診，並接受新一代生物標記測試，尋找更具針對性的藥物。
爭取治療納入一線藥物資助
根據衛生防護中心最新數據，本港每年大腸癌新增逾5,500宗，新症男女比例為1.4比1 。癌症資訊網基金主席方嘉儀指，醫管局自去年10月起已將「雙免疫治療」納入藥物安全網，資助特定晚期大腸癌患者作為二線或以上治療，基金會促請政府加快政策支持，將有關療法擴展至晚期大腸癌的一線治療，並確保所有患者均能接受必要的生物標記檢查，讓更多患者能及早獲得最有效的治療。