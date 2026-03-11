大腸癌｜晚期五年存活率僅9%　雙免疫治療可升至七成　團體促納入一線治療

大腸癌為本港第二大癌症殺手，以及第三大常見癌症。近年精準醫療發展為晚期患者帶來新希望，針對帶有特定生物標記的患者，「雙免疫治療」顯示出顯著療效，存活率更可大幅提升至約71%。癌症資訊網慈善基金及香港消化道腫瘤學會今日（11日）舉行記者會，呼籲政府及醫管局盡快將有關療法的資助擴展至第一線治療，並確保患者可及早接受所需生物標記檢測，以免錯失最佳治療時機。

