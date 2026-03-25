昔日病童長大變威院同事 仁醫為小病人「彎腰」45年 推動兒童紓緩治療 為末期病患圓夢
昔日病童成實習醫生
對醫生來說，沒任何事比病人康復更令人鼓舞。
威爾斯親王醫院實習醫生潘俊圖是白血病康復者，曾接受該院時任兒科部門主管李志光醫生的治療。
昔日的小病人如今已經長大，更完成了醫科課程，回到同一間醫院擔任實習醫生，與李醫生成為同事。李醫生形容這是一份「好好的禮物」，重逢的喜悅讓口罩也藏不住滿臉笑意。
難忘捱過3個月皮下針
李志光醫生回憶，十年前的潘俊圖冷靜乖巧，非常配合治療。當時阿圖曾因為血管栓塞，「試過要連續三個月早晚在皮下打抗凝血針，都一一捱過。」
潘俊圖坦言起初難以接受患病事實，當時作為少年患者，除了病痛外，心裡還有許多瑣碎的焦慮，例如能否先參加完學校考試，或是口腔潰瘍時是否要拆掉牙箍。李醫生當時願意停下來聽他傾訴這些擔憂，這讓阿圖意識到，醫生除了給予藥物，花時間聆聽病人的不安同樣重要。
為小病人「彎腰」45年
李志光醫生自1981年醫學院畢業後便投身兒科，已為小病人「彎腰」診治達45年。現為中大兒科學系教授及香港兒童醫院名譽顧問醫生的他，見證了兒科在過去幾十年的發展。
李醫生笑稱40多年前做實習醫生時，曾被要求為病人抽取肝臟活組織，上司僅叫他自行閱讀針包內的說明書照著做。現今醫管局已有嚴格規定，醫護人員必須經過專業訓練與考核，才可進行高風險程序。
視病人如親人 同哭同悲
醫生除了治療疾病，更需顧及病人與家屬的心理需求。李醫生分享自己年輕時他將病人視如親人，當盡力救治仍無法挽回生命時，常會與病童家屬一同落淚、感到沮喪。
隨著成長，他明白醫學知識仍未完美，學會控制情緒以支持病人家屬，並將沮喪化為尋找新療法的動力。他強調「醫人也要醫心」，醫護人員的陪伴至關重要，無論是解答疑問，還是拍拍肩膀，更重要的是聆聽，讓家長有機會傾訴孩子的乖巧與往事，使他們感到有人關心，而非「對著牆說話」。
退休留任推動紓緩治療
本應於2017年退休的李醫生，選擇留任。除了籌劃兒童醫院，更推動成立了「兒童紓緩治療學會」。
他強調，紓緩治療並非放棄治療，而是針對無法根治的病人，利用止痛藥物或其他方式減少其痛苦，讓剩下的路走得更有價值。醫療團隊會協調特別交通與場地，例如讓帶上氧氣機的病童前往海洋公園。這對醫護而言或許只是協調工作，但對病人來說，卻是放下心頭大石、達成無憾告別的重要一步。