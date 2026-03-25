昔日病童長大變威院同事 仁醫為小病人「彎腰」45年 推動兒童紓緩治療 為末期病患圓夢

對醫護人員而言，最珍貴的禮物莫過於見證病人康復，威爾斯親王醫院實習醫生潘俊圖，十年前是一名與白血病搏鬥的病童，如今他重返舊地，與當年的主診醫生李志光教授由醫患變為同事。李醫生從醫45載，始終堅持與小病人「平視」的診治姿態。他在退休後選擇留任，成立兒童紓緩治療學會，透過跨部門協作協助末期病患圓夢，將醫者的溫度從藥物治療延伸至生命的尊嚴告別。