藥餘回收｜屋企過期藥勿亂掉 屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 逾75個回收點兼賺易賞錢
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不少家庭都有「藥物抽屜」，感冒藥、止痛藥、舊處方藥、長者慢性病藥物混在一起，時間一久便可能分不清哪些仍要服用、哪些已經過期。屈臣氏將於7月2日至7月31日舉行「屈臣氏全港藥餘回收計劃」，在全港18區近60間屈臣氏藥房，以及20間社福機構設置藥物回收點，合共超過75個地點，方便市民妥善處理剩餘或過期藥物。
過去兩年回收近1,000萬粒藥物
屈臣氏表示，過去兩年計劃已成功收集並妥善銷毀近1,000萬粒藥物。今年計劃踏入第3年，重點由單純回收，延伸至藥物管理、用藥教育及藥劑師支援；香港屈臣氏專業健康服務主管兼總藥劑師盧子揚指出，不少長者服用5種或以上藥物，即多重用藥（Polypharmacy）。藥物種類越多，服藥依從性越容易下降；照顧者亦要處理不同藥物、劑量及服用時間，較易出現藥物積存，增加重複用藥或誤用風險。
哪些藥物可以回收？
今次計劃主要回收西藥藥丸及膠囊，並非所有藥物或保健品都可投放。
可回收
- 西藥藥丸
- 西藥膠囊
- 剩餘或過期的合資格藥物
不可回收
- 藥水
- 中成藥
- 營養補充劑
- 受《危險藥物條例》管制的危險藥物，例如嗎啡、興奮劑、安眠藥及鎮靜劑
收集所得藥物會由藥劑師團隊點算及分析，再交由環保署旗下化學廢物處理中心銷毀，減低環境污染及潛在健康風險。
回收藥物前注意事項
市民帶藥物到回收點前，可先簡單整理：
- 檢查藥袋、藥樽及包裝上的有效日期
- 分開現時仍在服用、已停用及來歷不明的藥物
- 如不清楚藥物是否仍需服用，先向醫生或藥劑師查詢
屈臣氏提醒，藥物回收服務須於藥劑師當值期間提供。若藥劑師未能提供服務，市民不應自行把藥物投入回收箱，亦不應將藥物留在店內。
藥餘回收計劃重點
計劃日期：2026年7月2日至7月31日
回收地點：
- 全港18區近60間屈臣氏藥房
- 20間參與社福機構
- 合共超過75個回收點
會員安排：
- 本年度首次於屈臣氏藥房成功參與藥餘回收的易賞錢會員，可獲100易賞錢積分