藥餘回收｜屋企過期藥勿亂掉 屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 逾75個回收點兼賺易賞錢

不少家庭都有「藥物抽屜」，感冒藥、止痛藥、舊處方藥、長者慢性病藥物混在一起，時間一久便可能分不清哪些仍要服用、哪些已經過期。屈臣氏將於7月2日至7月31日舉行「屈臣氏全港藥餘回收計劃」，在全港18區近60間屈臣氏藥房，以及20間社福機構設置藥物回收點，合共超過75個地點，方便市民妥善處理剩餘或過期藥物。

