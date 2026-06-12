強尼工作忙爆仍精神十足？捱夜睇波、工作應酬超傷肝 專家拆解逆轉肝疲勞
中醫、藥劑師與營養師同時警告：這種揮之不去的疲勞感，正正是肝臟超出負荷而發出的求救訊號！到底如何才能做到強尼一樣熬夜不崩潰？以下由3大專家為大家詳細拆解。
中醫師：「標本兼治」清除體內虛火
從中醫角度看，強尼這種深夜講波、宵夜應酬的生活，極易引致「子時失養」。中醫師提醒深夜11點時至凌晨1時，是肝經當令、肝臟進行深度自我修復的關鍵時間。若此時捱夜並配合宵夜飲酒，會令體內熱毒未清，產生濕熱與肝火。護肝必須做到「標本兼治」，不能只靠單純的補益，更要同時兼顧清熱、排毒、修復與代謝。
中醫指出在藥材選擇上，牛樟芝具有極強的清熱解毒與深度修復功效，在中醫理論中能有效對抗因長期捱夜引起的肝火，並緩和因代謝負擔造成的濕熱體質，為身體固本培元。
註冊藥劑師：捱夜造成「肝源性疲勞」
註冊藥劑師 Helena 從醫學角度指出，都市人經常捱夜和長期處於大壓力的狀態，生理時鐘被打亂，會影響肝臟的代謝和排毒功能，造成「肝源性疲勞」，怎睡都仍然覺得很累。更重要的是，長期捱夜會令肝細胞膜受損，肝臟難以自我修復。
為什麼強尼捱夜講波依然精靈，而一般打工仔卻總是「電池耗盡」？藥劑師解釋，這類問題未必能單靠補眠來修復，必須深入細胞級別進行修復與穩定，才能從根源擺脫慢性疲勞。
註冊營養師：拆解抗疲勞誤區
很多人覺得累就服用維他命B或依賴咖啡因提神，但註冊營養師提醒，很多人對抗疲勞存在誤區：「維他命B群只是處理能源的工具，就像廚房裡的工具，幫你將食物轉化為能量。」
如果肝臟本身已經因為長期捱夜而無法及時修復，儲存營養（肝糖）的效率就會大幅下降，即使補充再多維他命B也是無濟於事。想要像強尼一樣維持高電量，首要任務是要幫肝臟進行「清場」同「加固」，清除毒素並穩定代謝環境。
熬夜傷肝無精神？淨肝健 2.0 撐住你
要完美實踐 3 大專家的全能修復指南，強尼在幕後保持精靈狀態的秘密武器，正是「標本兼治」的御藥堂「淨肝健 2.0」。即使在高壓與熬夜的節奏下，它依然能幫強尼保持超高轉數的「電量」，有效解決熬夜後的火氣，做到精準護肝！
兩大「硬核」護肝強項
御藥堂「淨肝健 2.0」加入了獲美國 FDA NDI 認證的專利牛樟芝菌絲體¹，加上日本大學臨床實證²兩大護肝強項，為肝臟提供最強後盾：
- 穩定肝細胞：專利成分深入細胞級修復，穩定肝細胞膜，阻止肝酵素外漏！
- 高效降肝酵素：3個月內有效降低肝酵素(ALT)，，逆轉熬夜「紅字」危機！
¹ 牛樟芝菌絲體獲日本、美國、韓國、馬來西亞等多國專利，並獲美國FDA
NDI「新膳食成分」認證，及獲得多個國際獎項
² M. Irie, et al, 2016 (相等於每日2粒《淨肝健2.0》的穀胱甘肽含量)
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