強尼工作忙爆仍精神十足？捱夜睇波、工作應酬超傷肝 專家拆解逆轉肝疲勞

電視台節目主持、排戲現場、深夜酒吧講波，再到宵夜應酬，面對繁忙的工作檔期，全能藝人強尼身兼多職，隨時保持高轉數的「超人」表現令人佩服。不少打工仔、球迷都與強尼一樣，即使前一晚刻意「早睡」甚至睡足 8 小時，翌日醒來仍然感到「電池耗盡」般疲倦。加上四年一度的足球盛事在即，若天天捱夜看球賽，身體恐怕只會每況愈下，出現肝疲勞！

