20歲棄10萬月薪苦讀5年中醫 大隻醫師徐澤昌3大養生秘技心態最重要
曾被笑「超級無敵大肥仔」
徐澤昌未入小學時性格較為內斂，隨著年紀漸長，性格逐漸變得樂天幽默。小學階段他活躍於游泳隊，由於家族體質偏胖，加上天生愛吃，體重逐漸攀升，成為同學眼中的「超級無敵大肥仔」。他坦言「小時候人們常叫我肥仔、肥昌，總之跟『肥』字有關。」每當親戚見都會打趣說「嘩你又向橫發展喎」。曾經被「肥仔」困擾的他，沒想到會走上健身教練的道路，甚至取得不錯的成績。
中學畢業無心學習 「派傳單之王」
雖然畢業於英華書院，但徐澤昌坦言「會考成績不好，畢業後沒有什麼人生目標。」那時他沉迷打籃球，對學業毫無熱情，未有升讀大學，踏入社會第一份工是派傳單。他仍記得那次派的是Dodo姐活動的宣傳，他穿著印有Dodo姐的T恤，沿街分發傳單。雖然工作普通，但他依然態度比其他人認真，令老闆主動邀他留下來繼續工作。談及此，他不禁自嘲「若不是做中醫或健身教練，我可能真的成為派傳單之王。」
放棄10萬月薪轉行讀中醫
母親偶然看到報紙上的健身中心招聘廣告，加上自己從小迷戀《七龍珠》，崇拜孫悟空的力量與正義感，遂決定踏入了健身行業。從零開始，兩年的健身教練生涯讓他學會了許多商業運作與管理知識。他回憶，當時公司許多前輩後來成為行業老闆或高層，而他自己也在數月內獲得「全亞洲最佳教練第三名」的佳績。年紀尚未二十的他，憑藉努力與天賦，成為同事與上司眼中的明日之星，甚至被老闆看中，準備升職管理健身店。
然而管理層的巨大壓力讓他卻步，開始懷疑自己是否能勝任。掙扎之際，父母提醒他：行業競爭激烈、缺乏保障，自己無學歷傍身，一旦公司遇到變故，將難以自保。他其實並非對醫學全然陌生，父親本身就是中醫，從小耳濡目染，卻因印象中「阿伯踢著拖鞋坐在藥材鋪」而心存不願。直到工作繁忙、生活被壓縮讓他疲憊不堪，他才決定重新規劃人生方向，投入五年的中醫學習，踏上全新旅程。
健身與中醫結合事半功倍
如今他同時擁有運動背景與中醫博士學位，可以在臨床中把兩者融合——結合中醫診療、運動專業，以及健身教練時期累積的溝通與示範技巧，將深奧的中醫理論用更容易理解的方式推廣出去。
「我分析病情，不會只用中醫思維，而是由頭到尾幫病人考慮生活習慣、運動方式等。」他舉例，有些陽虛體質的人為了減肥只吃水果、在冷氣房跑步流大量汗，反而更耗氣。「我會建議做阻力訓練，或短時間高強度的間歇運動，提升新陳代謝、改善陽虛現象。」
難忘中年好聲音 登台唱歌緊張手抖
平日訪問中可以侃侃而談好幾個鐘的徐澤昌，首次踏上《中年好聲音》舞台，直言遇上人生中真正的考驗。比賽當天，面對評審和電視直播，他緊張得手都在抖，心跳加速。唱完一曲，心裡既興奮又害怕。他回憶道「那時真的很緊張，也很努力地練歌。我一直相信努力會有進步，所以不斷下苦功。」通過第一關後，評審還開玩笑說他唱歌沒氣，要多吃黨參補氣，他也幽默自嘲「我唱得好，就是因為聽肥媽說要吃黨參啊！」
平日訪問中可以侃侃而談好幾個鐘的徐澤昌，首次踏上《中年好聲音》舞台，直言遇上人生中真正的考驗。當初看到許多熟識的朋友陸續參賽，心想自己或許也能唱得不錯，於是鼓起勇氣報名去嘗試。比賽當天他回憶道：「那時真的很緊張，也很努力地練歌。我一直相信努力會有進步，所以不斷下苦功。」通過第一關後，評審還開玩笑說他唱歌沒氣，要多吃黨參補氣，他也幽默自嘲：「我唱得好，就是因為聽肥媽說要吃黨參啊！」
音樂一直在徐醫師的生命中扮演重要角色。小時候，爸爸常在晚飯後拿出電子琴或吉他，全家一起唱激勵人心的歌曲，從關正傑、陳百強的經典曲目，到英文歌都有涉獵。這些日常累積下來的音樂素養，也為他後來的舞台表現打下了堅實基礎。
健身x唱歌x中醫 三者殊途同歸
「健身、中醫、唱歌三條唔同嘅路，但佢哋背後嘅共同點，就係堅持、精益求精。」徐澤昌分享這三樣看似不同的事，其實都能在心理與生理上帶給人快樂，要做好這些事，都需要探索其中，找到樂趣。「做每樣嘢都要尊敬佢，要敬業、要樂業。我學中醫時，背藥材、穴位、熬夜學習，經歷南京嚴寒大雪同酷熱天氣，但我冇問題因為我樂在其中，敬重同熱愛自己嘅路。」唱歌與健身亦是如此，遇到瓶頸或挫折，都抱著同樣心態堅持努力，突破自己，最後收穫成功與成就感。
學父親做父親「授之以魚」
徐澤昌成長過程中深受父親影響，他坦言父親教給他的是「如何思考」，而非直接給出答案。小時候，父親便強調人的命運掌握在自己手中，不應任由他人擺布。這種理念深深塑造了他日後的成長與處世態度。
作為父親，他也延續這種教育方式，堅持讓孩子自己去嘗試、去跌倒，而非過度干預或代勞。他回憶，女兒兩歲時經常在地上跌倒，但他不僅不緊張，反而會鼓掌讚賞，鼓勵孩子勇敢爬起、繼續前行。他用「授人以漁」四個字總結父親的教導——與其直接給孩子魚吃，不如教會他們捕魚的本領，讓孩子能獨立思考，未來也有能力幫助更多人。
強身健體3大貼士 心理飲食運動缺一不可
談及如何保持日常良好狀態，徐澤昌分享了三個貼士：第一，心理方面，要保持正面、樂觀同堅強。「而家情緒病愈來愈普遍，長期負面情緒會影響生活同健康，保持心理健康好重要。」第二，要正常飲食，不需要偏食或者盲目跟風嘗試新療法。徐醫師強調，中醫講求「因人而異」，食物是否有益，最重要是看自己體質。
第三，運動方面，要適量同選擇適合自己體質的運動。「運動促進新陳代謝、血液循環，幫助排毒，保持年輕。但唔係運動越多越好。氣虛或者陽虛嘅人，如果拼命跑步或者游水，可能令身體更虛弱。反而可以做短時間、強度適中嘅運動，幫助提升陽氣同新陳代謝。」