恒基50周年大抽獎送$38萬足金 免費酒店+來回機票等逾百份大獎

恒基兆業地產迎來成立50周年的重要里程碑 ，集團宣布將於即日起至2026年9月6日期間 ，舉辦「恒基50有禮 大抽獎」活動 ，送出逾100份豐富獎品，以回饋市民一直以來對集團及旗下商場的支持 。活動期間，旗下各大商場亦將分別推出一連串夏日活動及禮遇 ，陸續帶來不同消費優惠，與公眾同慶50周年。

