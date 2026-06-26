恒基50周年大抽獎送$38萬足金 免費酒店+來回機票等逾百份大獎
恒基50有禮 大抽獎
為與市民分享50周年的喜悅，恒基今日（26日）宣布推出新一輪特別禮遇 。凡 H·COINS 會員於活動期內，在恒基地產旗下指定商場和商戶消費即可參加大抽獎 。
參加辦法
年滿18歲或以上並持有有效身份證明文件的 H·COINS 新現有會員 ，於旗下指定商場和商戶以電子貨幣單一淨額消費滿港幣300元或以上 ，透過 H·COINS 手機應用程式在活動頁面登記 ，成功登記合資格消費並獲成功批核，即可獲得一次抽獎機會 。
抽獎時表
大抽獎活動分兩輪進行 。
第一輪合資格消費日期為2026年6月26日至7月31日（9月7日公佈結果） ；
第二輪消費日期為2026年8月1日至9月6日（10月13日公佈結果） 。每位會員每輪最多可獲得十次抽獎機會 。凡參加首兩輪抽獎的會員，系統將自動納入終極大抽獎名單 。
核心獎品一覽
|終極大獎（1名）
|獨得「The Henderson 999.9足金大廈擺件」一個，價值約港幣38萬元 。
|頭獎（2名）
|各得恒基50周年 999.9足金金幣一個（直徑約50毫米，約1.55両），每個價值約港幣83,000元 。
|二獎（1名）
|獨得美麗華旅遊雙人來回機票（由香港出發至任何航點之經濟艙機票），價值約港幣82,000元 。
|三獎（2名）
|各得AMOUR 金鑽美容會籍一個，每個價值約港幣80,000元。
|四獎（1名）
|獨得香港四季酒店尊尚海景套房住宿一晚，價值約港幣21,000元 。
|五獎（1名）
|獨得恒基旗下會員計劃「HCOINS App」 2,500,000 COINS，價值港幣10,000元 。
|六獎（1名）
|獨得恒基旗下會員計劃「HCOINS App」 1,250,000 COINS，價值港幣5,000元 。
|七獎（3名）
|各得仁安醫院卓越體檢服務一套，每套價值約港幣5,000元。
|八獎（3名）
|各得「好氣Fun」價值港幣5,000元電子禮券一份 。
|九獎（10名）
|各得 Mira Dining 價值港幣1,500元餐飲禮券一份 。
|十獎（26名）
|各得Mira Dining 價值港幣500元餐飲禮券一份 。
商場夏日精彩活動與購物禮遇
恒基旗下多個商場及商戶，包括將軍澳 MCP 新都城中心、馬鞍山 MOSTown 新港城中心、沙田中心、沙田廣場、荃灣千色匯及元朗千色匯等 ，將配合50周年推出一連串夏日活動及消費換領禮遇 。
MCP新都城中心「夢想飛行樂園」（7月3日至8月30日）
現場設有全長12米巨型飛機造型裝置及六大航空打卡場景 ，並可獨家換領現役本地民航機師親授之兩大航空職業體驗工作坊（包括「小機師模擬飛行體驗工作坊」及「小小空中服務員體驗工作坊」） 。
MOSTown 新港城中心「沙灘仲夏探索營」（7月4日至8月23日）
設有全港最大千呎主題室內夏日沙灘及約3,000平方呎的巨型海藍浪天幕 ，現場設有四大打卡場景、期間限定店及聯乘人氣梳乎厘專門店之主題餐點 。
沙田中心·沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯（7月10日至8月31日）
推出「熊」抱時光之旅 ，設有多個主題角色經典懷舊打卡場景，消費可換領主題角色精品 。
千色 Citistore（7月9日至8月3日）
推出「夏日大激拼」活動 ，全線分店貨品及宣傳單張內特價貨品可享額外九折優惠，小家電貨品提供額外九五折 ；店內另設均一價（$30、$80及$150）專區，提供超過250件優惠貨品 。