慢病共治計劃｜藥物名單擴展至114項　增抗抑鬱、乙肝、痛風、骨質疏鬆等藥物

政府今日（1日）公布，擴大「慢性疾病共同治理先導計劃」的基本藥物名單，由原有的59項增至114項，涵蓋多類慢性病及偶發性疾病藥物，供參與計劃的家庭醫生處方使用。新名單即日起生效，參加者在政府資助下無須支付藥費。

