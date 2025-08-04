33歲確診肺腺癌四期 與癌共存9年 過來人對阿Will喊話 ：患癌不代表人生終點
長期肩頸疼痛 檢驗確診四期
2016年，阿詩持續數天感到肩頸僵硬，原以為只是普通拉傷，X光檢查卻發現肺部有異常陰影，經轉介、抽組織檢驗，最終確診為肺腺癌第四期。阿詩一向不煙不酒、生活作息規律，醫生判斷是基因突變所致。
「其實我冇乜特別感覺，就係『哦』咁樣。」回想起確診當下，她沒有震驚崩潰，腦中第一時間浮現的是該如何開口向家人交代。當日家庭聚會上，她邊向家人解釋病情，邊反過來安撫他們，「你哋唔使咁緊張，唔使話要幫我賣樓、出錢去醫病。我唔會用哂你哋啲錢去救命。」
從病人變旅人 珍惜每一刻
治療初期，阿詩服用標靶藥，副作用較輕微，生活一度與常人無異。她沒有把生活收窄在醫院與藥物之間，反而過去從沒想過的事，也在那段時間一一嘗試，去台灣泡溫泉、日本露營、瑞士玩滑翔傘，「正因為有病，更要珍惜每一刻，這個世界還有很多東西值得看。」
後來因疫情無法旅行，她便投入到陶藝中，「初頭都唔係好開心，學唔識。」她笑說，幸好遇上好老師，才慢慢愛上這門藝術。她喜歡那份專注感，像進入一個獨立時空，「我可以喺studio玩足一日，唔記得時間，乜煩惱都唔記得。」
病中寄情陶藝 思念化作品
在這數年抗病歲月中，陶藝成為阿詩的重要寄託。她曾為移居外地的朋友，親手製作印有香港洋紫荊葉的陶瓷碟，望對方帶著家的記憶出發。她也為離世愛貓製作一個陶瓷罐頭，倒模貓兒臨終前吃下的「最後一罐」，連罐身的弧度也精細還原，當時她主動聯絡品牌公司，對方不但慷慨提供包裝設計，還在標籤上印上愛貓的名字與樣子，最終製成的罐頭幾可亂真。
這隻陪伴她17年的貓，一直是她最親密的家人，「其實佢哋比屋企人同我更加親密，每日返工放工，佢哋都喺屋企等我。」如今另一隻貓已19歲，仍每天陪伴在側。
從穩定到惡化 放慢步伐面對
阿詩確診的前七八年，身體狀況一直「好正常」，直至近兩年健康開始急轉直下。去年初，她感到腳部及腰部出現劇痛和麻痺，經PET掃描發現脊椎及脊髓出現腫瘤，壓住神經，腦部亦有異常，需要接受電療和化療。
近月她體力明顯轉差，外出需靠拐杖輔助行走，步伐放慢，以免跌倒。化療令她免疫力下降，更容易發燒和不適，有時只是短暫散步，也會感到疲累。為了繼續注射標靶藥，她每兩星期都要回醫院抽血、覆診，來回奔波，身心俱疲。如今，她大多時間留在家中休息，生活步伐變得緩慢，陪伴愛貓、打理家務，成了日常的節奏。
從「戰勝」到「共存」
像面對人生其他挫折一樣，面對癌症，阿詩的心態最開始是「要打贏呢個病」。九年過去，她的想法已經不一樣，「咁多年都唔死喎，就會覺得其實同佢共存囉。你又唔需要特別覺得我要打贏佢，因為贏咗又點先？」給自己過大期望和壓力，只會痛苦而不快樂，反倒是保持平常心，才是面對疾病的最佳態度。曾以為四期肺癌是宣判死刑，卻比她預期中「長壽」得多，「原來過下一年，下年都第十年喇。」
早年她曾嚴格執行「健康生活」，控制飲食、避免油膩，後來意識到快樂同樣重要，因此學會平衡健康與享受。面對副作用、焦慮與低潮，她有自己的節奏：「唔開心就搵個出口，要同人講！」她說，情緒來時並不逃避，但也不強求答案，「你唔可以期望人哋一定畀到解決方法你，因為呢個世界好多嘢都解決唔到。」
過來人對阿Will的喊話
命運彷彿複製了一次——阿Will33歲確診肺腺癌四期，正如數年前的阿詩，一樣的年紀，一樣的打擊。「我知嗰種心情——你仲咁後生，仲有好多嘢想做，人生好似突然被叫停。」她理解演員可能有很多未完成的角色，還有好多觀眾期待。但阿詩認為這並不代表人生的終點。「醫學比起九年前已經進步好多，標靶藥愈出愈新，副作用都有方法控制。」
她坦言治療之路絕不輕鬆，但也絕非絕望，「只要肯去面對，肯配合治療，其實係可以過返一個好正常嘅生活。」作為過來人，阿詩希望阿Will可以繼續做自己的想做的事情，正是那些渴望與夢想，才是支撐自己走下去的真正力量。
我有病 但我不是廢人
經歷多年療程，阿詩覺得病人更需要平等與尊重。許多人在聽到「癌症」二字，態度會不自覺轉變，過度謹慎、小心翼翼。「我知大家係關心，但有時反而令人覺得自己真係好似一個病人咁。」即使在治療期間，她也堅持上班、見朋友，去吃想吃的東西。
她希望社會與身邊人能理解，癌症病人不是行將就木的人，是殘而不廢的個體——「我唔係廢人，我都想有我正常嘅社交生活。我唔介意冇頭髮，點解你會介意？點解你會覺得我要戴假髮？」病人確實有需要被照顧的時候，但她不希望別人因為生病而可憐自己，每個病人都有權活出屬於自己嘅樣子。