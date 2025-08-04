33歲確診肺腺癌四期 與癌共存9年 過來人對阿Will喊話 ：患癌不代表人生終點

33歲演員柯煒林（阿Will）近日公開自己確診肺腺癌第四期，引起社會廣泛關注。對此，有人感同身受——九年前，鄭培詩（阿詩）同樣在33歲那年確診肺腺癌第四期，踏上漫長的治療之路。她近日接受《日日健康》#HealthyDates 專訪稱，曾一度以為這場病等同「死刑宣判」，卻奇蹟地與癌共存至今，作為過來人，她有些話想鼓勵剛踏上這條路的阿Will。

