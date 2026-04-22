暗藏患病警號 5種指甲紋路注意 1顏色為重病訊號！4招護理必學！

指甲常被視為反映內臟健康的「觀測窗」，指甲的狀態不單是美觀問題，其色澤與紋路的異動，往往是身體各系統發出的求助信號。醫學觀點指出，從甲床的蒼白、發紫到表面的橫溝或裂痕，背後可能隱藏著貧血、過勞、甚至心肺功能受損等潛在風險。

