暗藏患病警號 5種指甲紋路注意 1顏色為重病訊號！4招護理必學！
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指甲常被視為反映內臟健康的「觀測窗」，指甲的狀態不單是美觀問題，其色澤與紋路的異動，往往是身體各系統發出的求助信號。醫學觀點指出，從甲床的蒼白、發紫到表面的橫溝或裂痕，背後可能隱藏著貧血、過勞、甚至心肺功能受損等潛在風險。
5種指甲紋路注意
- 縱向紋路： 常見於腸胃吸收功能欠佳，或是體質較為貧血的人群。
- 橫向溝槽： 這多半是長期處於過勞狀態，或是心理壓力過重所留下的印記。
- 指甲裂痕： 往往反映肝臟負擔過重，需留意是否因飲酒過量導致代謝機能下滑。
- 湯匙型凹陷： 代表血液濃度較稀，建議多關注體質虛寒、貧血以及入睡困難等困擾。
- 點狀凹坑： 可能是蛋白質攝取不夠，或是體內缺乏維生素 B 群的警訊。
指甲顏色暗示疾病信號
- 指甲偏白 指甲蒼白主要預示貧血風險，反映血液含氧能力或紅血球數量顯著不足。
- 指甲偏紅 指甲異常發紅通常與心血管壓力過大有關，暗示微血管長期處於擴張狀態，是高血壓或早期心臟疾病的指標。
- 指甲偏紫 通常是血液缺氧或末梢循環不良的訊號，常見原因包括寒冷、心肺疾病（如心衰竭、慢性阻塞性肺病）。
4個護甲貼士
- 營養均衡 確保維他命A、B群、E及鐵、鋅、鈣等礦物質攝取充足，維持飲食多樣化以提供指甲生長的養分。
- 減少刺激 降低美甲頻率並選用溫和卸甲產品，接觸洗潔精或消毒液等化學物質時配戴手套，避免化學傷害。
- 日常保濕 洗手後應及時塗抹護手霜，預防甲面乾燥與指緣肉刺生長。
- 注意異狀信號 若指甲紋路突然變寬、加深，或伴隨色澤改變及疼痛，及時尋求醫生專業診斷。